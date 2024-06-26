كيفـــاش اطلــع النتائــج؟.. رابط نتائج البكالوريا 2024 في تونس وزارة التربية education.gov.tn

يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة نتائج البكالوريا، لهذا السبب قامت وزارة التربية والتعليم التونسية بإطلاق أكثر من طريقة والتي يمكن لجميع الطلاب في عموم تونس الاطلاع على النتائج من خلالها وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة، الجدير بالذكر أن نتائج البكالوريا من النتائج الهامة عند الجميع لذلك فهي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية.

نتائج البكالوريا

من الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة هي نتائج البكالوريا تونس لذلك صرحت وزارة التربية والتعليم عن ظهورها اليوم وأوضحت أن سبب التأخير هو عطلة عيد الأضحى المبارك ويمكنكم الآن الاستعلام عنها بكل سهولة وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، كما أوضحت أيضا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة حيث أنه شارك في اختبارات البكالوريا هذا العام ما يقارب نحو 140.000 طالب.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس

أصبح من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بتوفيرها الوزارة وهذا بمجرد اتباع النقاط التالية: