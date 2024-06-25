ذخريتك مش هتخلص أبدا.. إليك أحلى شفرات للعبة جاتا GTA 5 وكيفية تنزيل اللعبة

لعبة جاتا GTA 5 واحدة من أشهر الألعاب التي حظت بملايين اللاعبين قديمًا وحديثًا، نظرًا لما توفره لهم من متعةٍ وحماس.. وقد تم الكشف عن شفرات اللعبة التي تساعد اللاعبين على التحكُم فيها بسهولة والحصول على الأدوات والمساعدات التي يحتاجونها بين الحصول على مركبات/ أسلحة.. وحتى المساعدة في الهرب من الشرطة.

شفرات للعبة جاتا GTA 5

يُمكنك الوصول إلى أي مكان في اللعبة والحصول على ما تريد من مساعدات من خِلال إحدى الشفرات التي تناقلها اللاعبين، وتختلِف تِلك الشفرات بين أجهزة الحاسوب والبلايستيشن على النحو التالي:

1- شفرات اللعبة للحاسوب

الخاصية الشفرة الأسلحة والذخيرة TOOLUP الجري بسرعة CATCHME الطيران بدون جاذبية FLOATER السباحة بسرعة GOTGILLS عدم الموت TURTLE خفض مستوى مطاردة البوليس LAWYERUP رفع مستوى مطاردة البوليس FUGITIVE الرصاص المتفجر HIGHEX المناعة من الضرر PAINKILLER الحصول على مظلة SKYDIVE إبطاء الزمن أثناء التصويب DEADEYE أسلحة من المستوى الأول LXGIWYL أسلحة من المستوى الثاني KJKSZPJ أسلحة من المستوى الثالث UZUMYMW السيارات غير مرئية XICWMD جميع الاشارات خضراء ZEIIVG تفجير جميع السيارات في اللعبة CPKTNWT لكمات قوية IAVENJQ السيارات تسير على الماء RLMJHSC

2- شفرات اللعبة لجهاز بلايستيشن

الخاصية الشفرة التحصين لمدة 5 دقائق يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث شحن القدرة الخاصة X، X، مربع، X، L1، R1، يمين، يسار، X السقوط من السماء R2، R1، L2، L1، يسار، يمين، يسار، يمين. طلقات متفجرة يمين، مربع، X، يسار، R2، R1، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1 استدعاء مروحية مصفحة R1، L2، L1، O، O، O، L1، O، O، مثلث، O، مثلث

تحميل لعبة للعبة جاتا GTA 5

وفرت شركة الألعاب العالمية (ROCKSTAR) لعبة جاتا على الكثير من المواقع ويُمكن تحميلها مجانًا من هنـــا، بحجم 2.63 جيجا بايت للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.. كما تعمل تِلك النسخة على أنواع الأجهزة المُختلفة بشرط أن يكون إصدارها 1.10.

تعتبر شفرات لعبة جاتا وسيلة للحصول على المميزات الإضافية التي تسهم في التحكُم في اللعبة.. فتتيح تغيير البيئة والحصول على الأسلحة والسيارات، وغيرها من المميزات.