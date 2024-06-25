ذخريتك مش هتخلص أبدا.. إليك أحلى شفرات للعبة جاتا GTA 5 وكيفية تنزيل اللعبة

لعبة جاتا GTA 5 واحدة من أشهر الألعاب التي حظت بملايين اللاعبين قديمًا وحديثًا، نظرًا لما توفره لهم من متعةٍ وحماس.. وقد تم الكشف عن شفرات اللعبة التي تساعد اللاعبين على التحكُم فيها بسهولة والحصول على الأدوات والمساعدات التي يحتاجونها بين الحصول على مركبات/ أسلحة.. وحتى المساعدة في الهرب من الشرطة.
شفرات للعبة جاتا GTA 5
يُمكنك الوصول إلى أي مكان في اللعبة والحصول على ما تريد من مساعدات من خِلال إحدى الشفرات التي تناقلها اللاعبين، وتختلِف تِلك الشفرات بين أجهزة الحاسوب والبلايستيشن على النحو التالي:
1- شفرات اللعبة للحاسوب
|الخاصية
|الشفرة
|الأسلحة والذخيرة
|TOOLUP
|الجري بسرعة
|CATCHME
|الطيران بدون جاذبية
|FLOATER
|السباحة بسرعة
|GOTGILLS
|عدم الموت
|TURTLE
|خفض مستوى مطاردة البوليس
|LAWYERUP
|رفع مستوى مطاردة البوليس
|FUGITIVE
|الرصاص المتفجر
|HIGHEX
|المناعة من الضرر
|PAINKILLER
|الحصول على مظلة
|SKYDIVE
|إبطاء الزمن أثناء التصويب
|DEADEYE
|أسلحة من المستوى الأول
|LXGIWYL
|أسلحة من المستوى الثاني
|KJKSZPJ
|أسلحة من المستوى الثالث
|UZUMYMW
|السيارات غير مرئية
|XICWMD
|جميع الاشارات خضراء
|ZEIIVG
|تفجير جميع السيارات في اللعبة
|CPKTNWT
|لكمات قوية
|IAVENJQ
|السيارات تسير على الماء
|RLMJHSC
2- شفرات اللعبة لجهاز بلايستيشن
|الخاصية
|الشفرة
|التحصين لمدة 5 دقائق
|يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث
|شحن القدرة الخاصة
|X، X، مربع، X، L1، R1، يمين، يسار، X
|السقوط من السماء
|R2، R1، L2، L1، يسار، يمين، يسار، يمين.
|طلقات متفجرة
|يمين، مربع، X، يسار، R2، R1، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1
|استدعاء مروحية مصفحة
|R1، L2، L1، O، O، O، L1، O، O، مثلث، O، مثلث
تحميل لعبة للعبة جاتا GTA 5
وفرت شركة الألعاب العالمية (ROCKSTAR) لعبة جاتا على الكثير من المواقع ويُمكن تحميلها مجانًا من هنـــا، بحجم 2.63 جيجا بايت للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.. كما تعمل تِلك النسخة على أنواع الأجهزة المُختلفة بشرط أن يكون إصدارها 1.10.
تعتبر شفرات لعبة جاتا وسيلة للحصول على المميزات الإضافية التي تسهم في التحكُم في اللعبة.. فتتيح تغيير البيئة والحصول على الأسلحة والسيارات، وغيرها من المميزات.