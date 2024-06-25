ذخريتك مش هتخلص أبدا.. إليك أحلى شفرات للعبة جاتا GTA 5 وكيفية تنزيل اللعبة

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ذخريتك مش هتخلص أبدا.. إليك أحلى شفرات للعبة جاتا GTA 5 وكيفية تنزيل اللعبة
ذخريتك مش هتخلص ابدا|.. إليك أحلى شفرات للعبة جاتا GTA 5 وكيفية تنزيل اللعبة

لعبة جاتا GTA 5 واحدة من أشهر الألعاب التي حظت بملايين اللاعبين قديمًا وحديثًا، نظرًا لما توفره لهم من متعةٍ وحماس.. وقد تم الكشف عن شفرات اللعبة التي تساعد اللاعبين على التحكُم فيها بسهولة والحصول على الأدوات والمساعدات التي يحتاجونها بين الحصول على مركبات/ أسلحة.. وحتى المساعدة في الهرب من الشرطة.

شفرات للعبة جاتا GTA 5

يُمكنك الوصول إلى أي مكان في اللعبة والحصول على ما تريد من مساعدات من خِلال إحدى الشفرات التي تناقلها اللاعبين، وتختلِف تِلك الشفرات بين أجهزة الحاسوب والبلايستيشن على النحو التالي:

1- شفرات اللعبة للحاسوب

الخاصيةالشفرة
الأسلحة والذخيرةTOOLUP
الجري بسرعةCATCHME
الطيران بدون جاذبيةFLOATER
السباحة بسرعةGOTGILLS
عدم الموتTURTLE
خفض مستوى مطاردة البوليسLAWYERUP
رفع مستوى مطاردة البوليسFUGITIVE
الرصاص المتفجرHIGHEX
المناعة من الضررPAINKILLER
الحصول على مظلةSKYDIVE
إبطاء الزمن أثناء التصويبDEADEYE
أسلحة من المستوى الأولLXGIWYL
أسلحة من المستوى الثانيKJKSZPJ
أسلحة من المستوى الثالثUZUMYMW
السيارات غير مرئيةXICWMD
جميع الاشارات خضراءZEIIVG
تفجير جميع السيارات في اللعبةCPKTNWT
لكمات قويةIAVENJQ
السيارات تسير على الماءRLMJHSC

2- شفرات اللعبة لجهاز بلايستيشن

الخاصيةالشفرة
التحصين لمدة 5 دقائقيمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث
شحن القدرة الخاصةX، X، مربع، X، L1، R1، يمين، يسار، X
السقوط من السماءR2، R1، L2، L1، يسار، يمين، يسار، يمين.
طلقات متفجرةيمين، مربع، X، يسار، R2، R1، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1
استدعاء مروحية مصفحةR1، L2، L1، O، O، O، L1، O، O، مثلث، O، مثلث

تحميل لعبة للعبة جاتا GTA 5

وفرت شركة الألعاب العالمية (ROCKSTAR) لعبة جاتا على الكثير من المواقع ويُمكن تحميلها مجانًا من هنـــا، بحجم 2.63 جيجا بايت للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.. كما تعمل تِلك النسخة على أنواع الأجهزة المُختلفة بشرط أن يكون إصدارها 1.10.

تعتبر شفرات لعبة جاتا وسيلة للحصول على المميزات الإضافية التي تسهم في التحكُم في اللعبة.. فتتيح تغيير البيئة والحصول على الأسلحة والسيارات، وغيرها من المميزات.

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معلومات الكاتب
mostafa magdey

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