موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية و موقع فيديو لاروزا

يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية، الذي استطاع أن يخطف أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة من حلقات المسلسل، الذي عٌرض منه 5 مواسم حتى الآن ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة atv التركية

حيث يعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي عرضت لنا الكثير من الصراعات والحروب التي خاضها المؤسس عثمان أمام المغول والتتار لكي يحافظ على الدولة العثمانية من بطش أعدائه والحفاظ عليها من الفقر والضياع والنهوض بها.

يضم مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما التركية ومنهم بوراك أوزجيفيت و أوزجة تورار، أمل يدي، بوراك تشيليك، إيجيم سينا ناير، ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في شهر نوفمبر المقبل وسوف يتم عرضه على atv التركية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 11:00 مساءً ويمكنكم استقبال التردد الجديد للقناة من خلال الجدول التالي….

تردد قناة atv التركية 2024

ويمكنكم استقبال تردد قناة atv التركية من خلال إدخال الجدول التالي:

تردد القناة: 10796.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ومن المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية التي يمكنكم استقبالها من خلال إدخال التردد الآتي: