“ساعة تلبسها وانت مطمن”.. سعر ومواصفات ساعة Huawei watch fit 3 بمميزات خيالية وتصميم رائع

تم الإعلان رسميا عن طرح ساعة Huawei Watch Fit 3، وهي الساعة الذكية الجديدة التي تجمع بين الأناقة والأداء الرياضي في أن واحد، فضلا عن ذلك، تقدم هذه الساعة بسعر منافس وتحتوي على العديد من الميزات الاستثنائية الأخرى، بالإضافة إلى أنها تعد Huawei Watch Fit 3 خيارا مثاليا لمن يبحث عن ساعة تجمع بين العملية والأداء الرياضي.

مميزات Huawei Watch Fit 3

أجرت شركة هواوي العديد من التعديلات على ساعتها الذكية Huawei Watch Fit 3، وهذا من المؤكد سيؤثر على سعرها مقارنة بالطراز السابق، لكن الزيادة في السعر ليست كبيرة مقارنة بما تقدمه هذه الساعة من ميزات رائعة، ومن أبرز مميزات هذه الساعة الجديدة ما يلي:

تصميم الساعة رياضي وأنيق فقامت هواوي أولا بتحسين هيكل الساعة الذي تم تصنيعه من الألومنيوم، ويبلغ وزنه 26 جراما وسماكته 9.9 ملم، يتميز التصميم أيضا بتاج دوار وزر وظيفي يسهل تحريك الساعة والتفاعل معها.

بالنسبة للشاشة فهي تأتي بشكل مربع وبأبعاد 1.82 بوصة، وتستخدم تقنية AMOLED لتقديم صورة واضحة، تم تصنيعها من زجاج 2.50 ذو القوة العالية مع إطار معدني، وتبرز بشدة سطوعها العالي الذي يبلغ 1500 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى ذلك تتميز بدقة HD ومعدل تحديث يصل إلى 60 هرتز.

كون Huawei Watch Fit 3 ساعة رياضية، فهي توفر مجموعة متنوعة من الميزات بما في ذلك تتبع التمارين ومراقبة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى وظائف مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لإدارة موقعك أثناء التدريب.

تأتي الساعة ببطارية تدوم حتى أسبوع كامل، وقد تصل إلى 10 أيام مع الاستخدام المعتدل.

يمكنها توفير ميزات أخرى متعلقة بالإنسان مثل تتبع الدورة الشهرية، معدل ضربات القلب وجودة النوم، وقد تم تجهيز الساعة بواجهة حديثة تتضمن مستشعر Huawei Trustee 4.0، الذي يقدم لك تقريرا مفصل عن ساعات نومك، النوم العميق، وبعض النصائح الخاصة بالراحة.

تضم الساعة العديد من التطبيقات مثل تطبيق التقويم، تطبيق الموسيقى، المصباح اليدوي، مكبر صوت للميكروفون للرد على المكالمات عبر البلوتوث، بالإضافة إلى الرد على رسائل الواتساب والتليجرام بسرعة فائقة.

سعر هواوي واتش فيت 3