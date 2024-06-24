“توزيع سلفة 50 مليون فوري”.. مصرف الرافدين يُعلن عن الخبر المنتظر للعراقيين!

كشف مصرف الرافدين، عن إطلاق بعض السلف الجديدة التي تشمل كافة المواطنين المتقدمين بشكل إلكتروني للحصول على التمويل والسلف التي يتم العمل على توزيعها أمام جميع المواطنين داخل محافظات العراق، هذا وأن المصرف يُسهل كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على السلف المتنوعة التي تتمثل في إقامة المشروعات أو لسد احتياجات المواطنين، وغير ذلك من الأغراض التي يتم تقديمه السلف أمام المتقدمين.

إطلاق وجبة جديدة مصرف الرافدين

وأكد مصرف الرافدين، أنه تم إطلاق وجبة جديدة من السلف المقدمة لجميع الموظفين والمتقاعدين، وكافة حاملي البطاقة الإلكترونية، فضلاً عن أن ذلك يشمل كافة المتقدمين للحصول على السلف عبر تطبيق المصرف الإلكتروني، على أن يتمكن من الحصول عليها على مدار ساعات الدوام الرسمي، مع قبول وفرز جميع الطلبات والعمل على صرف المبالغ المالية التي يتم العمل على توزيعها في ذات اليوم، مع تقديم كافة الوثائق المعنية بطلب الحصول على السلف المالية التي يتم العمل على تقديمها.

قيمة سلف الرافدين 50 مليون دينار

وأشار مصرف الرافدين، إلى أن قيمة السلف التي يتم العمل على توزيعها تبلغ قيمتها لـ 50 مليون دينار عراقي، شاملة كافة المتقدمين من الموظفين والمتقاعدين في الدولة، حتى أن هذه السلف أصبحت سهل التقديم إليها والحصول عليها دون أي مشكلات أو عقبات، لكن في حالة إدخال أي معلومات أو وثائق مُضللة يتم العمل على استبعاد الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات حازمة على العملاء الذي يتحايلون بتقديم في مثل هذه السلف.