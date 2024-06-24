استعلم الآن…. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

يهتم عدد كبير من المواطنين بالإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية تحت رعاية وزارة والعمل والشؤون الإجتماعية بالعراق، والتي تسعى دائماً على تقديم الدعم والمساعدة لعدد من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتوفير حياة كريمة لعدد من الأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث يبحث عدد كبير من الأسر والمواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، والتي أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالبعراق أنها أصبحت متاحة أمام المواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وأعلنت الوزارة أنه تم استقبال عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية خلال الشهور الماضية،وإليكم خطوات الإستعلام ….

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على الإنترنت.

أو زيارة منصة مظلتي.

ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

حمل كشوفات الوجبة بصيغة pdf.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: