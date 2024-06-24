بدون أي مواد كميائية.. مزيل عرق ومبيض طبيعي لتحت الإبط للبشرة الحساسة والعادية

العديد من الفتيات يبحثن عن طريقة سهلة وسريعة للتخلص من رائحة العرق غير المرغوب فيها، وفي الوقت نفسه يسعون لإيجاد حلول لتبييض الإبطين ولذا، يفضلن العثور على منتج يجمع بين فعالية مزيل العرق وخصائص تبييض البشرة، بتكلفة معقولة ولا يضر البشرة وهناك طريقة ممتازة لصنع مزيل العرق بنفسك بسهولة ويسر، لتتمكني من استخدامه في أي وقت بدون قلق أو توتر.

مزيل عرق ومبيض للإبط

في فصل الصيف، تحتاج كل فتاة أو شاب إلى التخلص من رائحة العرق غير المرغوب فيها التي تصدر رائحة كريهة ينفر منها الكثيرون ويلجأون إلى استخدام مزيلات العرق التي تساهم في تفتيح تحت الإبط، ومع ذلك، يواجهون مشكلة السواد في تلك المنطقة ويبحثون عن حلول تكون بديلة للعلاجات المكلفة وإليك الطريقة الأسهل و الأبسط لتحضير مزيل عرق ومبيض للإبط، لتتمكني من تفتيحها وإزالة العرق في وقت قصير.

مزيل عرق للبشرة العادية

استخدمي هذه المكونات البسيطة لتحضير مزيل العرق بسرعة، ويمكنك صنع نوعين واحد للبشرة الحساسة وآخر للبشرة العادية وستلاحظين بياض ورائحة عطرة من أول إستخدام من بين أهم المكونات لمزيل العرق:

ليمون.

ملعقتين من الشبة المطحونة.

مزيل عرق للبشرة الحساسة

يمكنك عمل مزيل عرق للبشرة الحساسة باستخدام مكونات بسيطة ولا تسبب أي ضرر لبشرتك، ومن أهم المكونات: