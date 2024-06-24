جميع الطرق المجانية لرفع مستوى المجموعات في لعبة ببجي PUBG Mobile والحصول علي الاف الشدات

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب شهرةً وانتشارًا بين الشباب حول العالم، وخاصة في العالم العربي وأحد الأهداف الرئيسية للاعبين هو رفع مستوى المجموعات لتحسين الأداء والحصول على مزايا إضافية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الطرق المجانية والفعالة لتحقيق هذا الهدف بدون الحاجة لدفع شدات.
طرق رفع مستوى المجموعات ببجي
- أولاً، يجب على اللاعبين استغلال المهام الخاصة بالجيت باك، التي تعاني من مشاكل تقنية في الوضع الجديد “مود الآليات” و هذه المهام تساعد في تحسين الأداء وتغيير الألوان، وعلى اللاعبين تحديد الليفل الثاني للجيت باك لتحسين الحركة وتجنب التقطيع أثناء اللعب. هذا يتضمن زيارة قسم الخريطة وتحديد المستوى المناسب لتحسين الأداء.
- ثانيًا، يمكن تغيير ألوان المركبات بسهولة من خلال المخزون حيث يجب على اللاعبين جمع السكنات من السيزون وتحديد السكن المطلوب لتغيير اللون هذه الخطوة تتيح تخصيص المركبات بدون الحاجة لدفع شدات، مما يضيف لمسة شخصية للعبة ويزيد من متعة التجربة.
- ثالثًا، يمكن للاعبين فتح الصناديق المجانية مثل صناديق الإمداد والكلاسيكية والمميزة. هذه الصناديق تحتوي على سكنات وأسلحة قابلة للتطوير، التي تساهم في رفع مستوى المجموعات بشكل ملحوظ وأي عنصر يتم الحصول عليه من هذه الصناديق يرفع المستوى بدون تكاليف إضافية. يجب على اللاعبين استهداف العناصر الدائمة وليس المؤقتة لزيادة مستوى المجموعات.
- يمكن استخدام نظام الاسترداد في اللعبة لشراء بدلات وسكنات باستخدام عملات مجانية مثل عملة “جي” أو العملة الفضية. هذه البدلات ترفع من مستوى المجموعات بناءً على ندرتها. البدلات الأسطورية تضيف نقاط أكثر من البدلات العادية. هذا النظام يتيح للاعبين التقدم في اللعبة بدون الحاجة لدفع أموال حقيقية، ويمكن الحصول على النقاط من متجر الاسترداد داخل اللعبة.