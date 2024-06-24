عبر المقال سنتعرف معا على جدول تنسيق الثانوية العامة تناديك، تنسيق القبول بالثانوية العامة جميع محافظات الجمهورية وأوراق وطريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2025-2024، يبحث الكثير من أسر طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، خاصة بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي في جميع أنحاء الجمهورية، هذه النتائج تأتي لتمكين الطلاب من تقديم أوراقهم للالتحاق بالثانوية العامة.

الثانوية العامة تناديك تنسيق الثانوية العامة جميع محافظات الجمهورية 2025-2024

نضع بين ايديكم الآن كل ما يخص الثانوية العامة تناديك، تنسيق القبول بالثانوية العامة جميع محافظات الجمهورية وأوراق وطريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2025-2024، حيث أنه قد جاء جدول تنسيق قبول الدخول للثانوية العامة 2024-2025، كما يلي:

– المنيا: الحد الأدنى 230 درجة.

– أسيوط: الحد الأدنى 240 درجة.

– القليوبية: الحد الأدنى حوالي 240 درجة.

– المنوفية: الحد الأدنى حوالي 230 درجة.

– الإسماعيلية: الحد الأدنى حوالي 230 درجة.

– بور سعيد: الحد الأدنى حوالي 249 درجة.

– القاهرة: الحد الأدنى حوالي 245 درجة.

– الإسكندرية: الحد الأدنى حوالي 225 درجة.

– الشرقية: الحد الأدنى حوالي 238 درجة.

– الجيزة: الحد الأدنى حوالي 218 درجة.

هذه هي الدرجات الحد الأدنى المطلوبة للتنسيق في الثانوية العامة لعام 2024 بحسب كل محافظة، وسوف يتم تحديث المحافظات المتبقية فور صدورها.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي للعام 2024-2025

بعد أن عرفتم معنا الثانوية العامة تناديك، تنسيق القبول بالثانوية العامة جميع محافظات الجمهورية ننتقل بكم الآن إلى أوراق وطريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2025-2024، حيث يمكنك الآن التقديم في صفوف الثانوية العامة بعد تحقيق الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة وتقديم الأوراق التالية: