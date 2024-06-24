يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 ، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية ، حيث يعد موقع نظام نور من أهم المواقع الالكترونية في المملكة السعودية والذي يقدم عدد كبير من الخدمات الالكترونية سواء للطلاب أو لأولياء الأمور وأبرزها سهولة الإطلاع على نتائج الطلاب ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط نظام نور وخطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1445.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 عبر موقع نظام نور

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتعرفوا على خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1445،ـ وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لموقع نظام نور على الإنترنت.

ادخل على الصفحة الرئيسية .

ثم اختر نتائج الطلاب 1445.

حدد المرحلة الدراسي للطالب .

ثم ادخل بيانات الطالب والإسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها .

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الطالب.

طريقة إنشاء حساب جديد على نظام نور 1445

ويمكن لولي الأمور أو الطلاب الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع نظام نور للطلاب بكل سهولة ويسر وذلك من خلال إنشاء حساب جديد على نظام نور وإليكم الخطوات ….