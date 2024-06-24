“مليـون مبــروك النجــاح“ رابط نتائج الطلاب 2024 قطر برقم الجلوس eduservices.edu.gov.qa

ظهرت الآن وبعد طول انتظار نتائج الطلاب قطر 2024 وهذا بعد أن عاش جميع الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر بسبب تأخر ظهور النتائج، لذلك صرحت وزارة التربية والتعليم أن الموعد الرسمي لظهور النتائج هو يوم الإثنين الموافق 24 من يونيو، وسوف يتم الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة وذلك بمجرد أن يقوم الطالب بإجراء مجموعة من الخطوات وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الطلاب قطر 2024

يمكن في الوقت الحالي لجميع الطلاب في عموم قطر الاستعلام عن نتائجهم وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

أولا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم. ثانيا قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر وهذا من أجل تسجيل الدخول. ثالثا من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال إلى قسم الخدمات ومنها اختار نتائج الطلاب. رابعا سوف يتطلب منك تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب. خامسا قم بإدخال رقم جلوس الطالب في مكانه المحدد وبشكل صحيح. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر لك جميع المواد بالدرجات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة قطر

يتساءل عدد كبير من الطلاب حول موعد ظهور نتائج الثانوية العامة ووفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، ويمكنكم الإستعلام عنها من خلال استخدام المواقع الإلكترونية.