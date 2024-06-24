هات عيالك ومراتك جنبك.. تكلفة جلب الزوجة والابناء في الإمارات2024 وأبرز شروط استقدام الأسرة

أتاحت دولة الإمارات للمواطنين المقيمين جلب الزوجة والأبناء إلى الإمارات وذلك بعد توافر مجموعة معينة من الشروط، ويتم دفع رسوم معينة لإتمام الإجراءات الخاصة بتصريح الدخول ويبحث الكثير من المقيمين في الإمارات عن معرفة التكاليف الخاصة بجلب الزوجة والأبناء والمستندات المطلوبة وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

تكلفة جلب الزوجة والأبناء في الإمارات

من أجل استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات لابد من سداد رسوم إصدار تصاريح الدخول وجاءت تلك الرسوم على النحو التالي:

من أجل الحصول على تصريح الدخول يجب دفع رسوم تقدر 110 درهم.

كذلك يتم سداد مبلغ رسوم الخدمات بنحو 15 درهم.

وفي حالة تقديم طلب استقدام عاجل يتم دفع رسوم بنحو 100 درهم.

وجاءت رسوم التقديم بنحو 150 درهم.

يتم سداد رسوم الإصدار وتبلغ 300 درهم.

رسوم توصيل تبلغ نحو 20 درهم إماراتي.

مصاريف الخدمة تبلغ نحو 50 درهم.

رسوم إصدار التصريح وتبلغ نحو 100 درهم.

الوثائق والأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة والأبناء

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات وهى تتمثل فيما:

أن يكون الزوج لديه تصريح إقامة ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم إثبات راتب الزوج الشهري.

يتم إرفاق عقد عمل الزوج في الإمارات وفي حالة كان الزوج مستثمرًا يتم تقديم عقد الشركة.

تقديم فاتورة مياه أو كهرباء.

من الضروري تقديم وثيقة الزواج ويجب أن تكون مصدقة.

تقديم وثيقة توضح الحد الأدنى لراتب الزوج وتكون موثقة من قبل جهة العمل.

إرفاق عقد الإيجار ويجب أن يكون موثق.

شروط استقدام العائلة إلى الإمارات 2024

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها عند استقدام العائلة إلى الإمارات، وتتخلص في التالي: