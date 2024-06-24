عاجل ورسميًا.. تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء وإستثناء فئتين من العطلة في العراق

كشفت وحدة الإعلام الحكومي في بيان لها أمس الأحد الموافق 23 من شهر يونيو 2024، عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو، تزامنًا مع الاحتفال بإجازة عيد الغدير الأغر داخل كافة محافظات العراق، لكي يحصل عليها جميع المواطنين في الدولة، مع الحصول الراتب وكافة المستحقات المالية بالزيادات والحوافز دون أي نقص فيه، بحيث يحصل عليها الموظفين.

تعطيل الدوام الرسمي في العراق

وفي سياق متصل، أكد حيدر المجيد، المتحدث بأسم فريق خلية الإعلام الحكومي، أن تعطيل الدوام الرسمي داخل البلاد يكون غدًا الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، مضيفًا أن التعطيل لا يشمل الجهات الأمنية والخدمية مع الاحتفال بعيد الغدير الأغر، بالإضافة إلى أن المنشور تم إرساله إلى جميع الجهات العاملة في الدولة، بحيث يتحصل عليها جميع العاملين والموظفين في دولة العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

يذكر أن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، يوافق بداية كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في محافظات العراق، فضلاً عن أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة المعنية والبالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، بحيث يتحصل عليها جميع المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى أن هذه الرواتب يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليها من المصارف العاملة في الدولة، وكذلك الجهات المصرفية الحكومية والخاصة بحيث يتحصل عليها الجميع.