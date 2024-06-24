رابط التقديم على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024 والشروط اللازمة

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط التقديم على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024 والشروط اللازمة
رابط التقديم على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024

رابط التقديم على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، كون عمان من أهم وأشهر الدول التي تقدم الكثير من المميزات كما يوجد بها الكثير من الوظائف في شتى التخصصات والمرتبات المجزية التي تقدمها للعاملين بها، ويجب على الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة امتلاك عقار على أن يتم تجديده كل عامين ولكن يشترط ألا يتم بيع هذا العقار ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم والشروط المطلوبة……

رابط التقديم على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024

حيث أعلنت الحكومة العمانية عن أنه يمكن للمواطنين التقديم للحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024، ولكن يشترط أن يكون المتقدم لديه عقار في المشاريع المخصصة للأجانب وإليكم خطوات التقديم….

  • زيارة الموقع الرسمي لوكالة أوكى للسفر والسياحة.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
  • تأكد من صحة البيانات المدخلة .
  • ادخل الإسم بالكامل ورقم الواتس والجنسية وغيرها من البيانات .
  • ثم اضغط على تسجيل.

ما هي شروط الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان‎؟

حيث أعلنت الحكومة العمانية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة بعمان وهي:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام .
  • أن يكون للمتقدم عقار داخل سلطنة عمان.
  • يجب أن يكون العقار ضمن العقارات الموجودة في المنتجعات السياحية.
  • أن يكون المتقدم قام بتسجيل طلب على وكالة اوكي للسفر والسياحة.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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