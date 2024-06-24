خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 لجميع الجزائريين والشروط المطلوبة للقبول

كشفت وزارة السكن العمران الجزائرية، عن إطلاق رابط التسجيل في سكنات عدل 3 التي يتم تقديمه لجميع المواطنين وخاصة الشباب، لكي يتم الحصول على الوحدات السكنية الملائمة التي يتم تقديمها أمام كافة الأشخاص، حتى أن التسجيل يكون إلكترونيًا تسهيلاً على جميع المتقدمين في التقديم والحصول على الدعم السكني، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 التي يتم تقديمها لكافة المواطنين في دولة الجزائر، والحصول على الوحدات السكنية الملائمة والدعم التي يتم تقديمه، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل في الجزائر عبر الإنترنت.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

بعد ذلك يتم تحديد الولاية المقيم بها المواطن.

مع ملء كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في سكنات عدل 3.

على أن يتم إرفاق كافة الوثائق المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من صحة المعلومات والمستندات اللازمة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التقديم في سكنات عدل 3؟

وتتمثل أبرز شروط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر أمام كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم السكني، وفقًا لما يلي:-