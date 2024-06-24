نزلها بجودة هائلة.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات

أصبحت قناة كراميش من أكثر القنوات الطفولية مشاهدة في العديد من الدول العربية، فضلاً عن أن القناة اشتهرت بشكل كبير في إذاعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج الطفولية المميزة التي يتم نقلها وإذاعتها على الأقمار الصناعية المختلفة، ويمكنك المشاهدة بدون تشويش، كما سنكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المشاهدين والمتابعين في مختلف أنحاء العالم.

نزل تردد قناة كراميش الجديد

ولكي تستمع بقناة كراميش أطفال الجديد والمميز على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، لكي تُشاهد كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش أطفال فهو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11605.

بينما استقطاب قناة كراميش يكون أفقي.

في حين أن معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما تقدمه قناة كراميش أطفال

ومن أكثر ما تقدمه قناة كراميش اطفال الجديد على الأقمار الصناعية سواء كانت النايل سات أو العرب سات، ومن بينها برامج “كركبة، سهران، سيبك من أساليبك”، فضلاً عن الأغاني الشيقة التي يتم العمل على إذاعتها بجودة عالية وإشارة قوية ومن بينها ” وين الساعة، لازم نحكي بسم الله، كوتي كوتي، بدي ممية، جيبولي حليب”، وغير ذلك من الأفلام الطفولية المميزة والكرتونية التي يعشقها ملايين الأطفال على مدار اليوم.