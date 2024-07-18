جدول تخفيف الأحمال الجديد في مصر 2024 الجديد

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية تم تطبيق جدول تخفيف الأحمال الجديد وذلك بسبب زيادة استهلاك الطاقة من قبل المواطنين وتم زيادة فترة انقطاع الكهرباء لتصل غل 3 ساعات يوميًا بدلًا من ساعتين في بعض المناطق وتصل إلي ساعتين بدلًا من ساعة واحدة في مناطق أخري ، وتعمل وزارة الكهرباء والبترول بشكل مكثف على توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال الموجات الحار أثناء فصل الصيف وخلال السطور التالية نكشف عن جدول تخفيف الأحمال الجديد.

جدول تخفيف الأحمال الجديد في مصر

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم عن جدول تخفيف الأحمال الجديد حيث سيتم قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات وتصل إلى 4 ساعات في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء في الأيام الاخيرة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية الغاز المستخدمة في تشغيل محطات الطاقة ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يعيشون حالة من الغضب والحزن والقلق حيث تسبب انقطاع الكهرباء في الكثير من الخسائر وحالات الوفاة في المصعد الذي يتم تشغيلة بالكهرباء.

جدول تخفيف الأحمال الجديد في القاهرة

كشفت وزارة الكهرباء أن زيادة فترة تخفيف الأحمال تستمر لمدة 48 ساعة فقط أثناء ارتفاع درجات الحرارة وسيتم بعدها استئناف خطة تخفيف الأحمال السابقة لمدة ساعتين أو ساعة واحدة فقط.