من هنا.. كيفية تسجيل الدخول منصة منظرة Eportal moe gov om لاستخراج نتائج الطلاب 2024

تعد منصة منظرة التي توفرها وزارة التربية والتعليم واحدة من أبرز الأدوات التعليمية الإلكترونية الهامة، وتقدم تجربة تعليمية متكاملة لجميع طلاب المراحل الدراسية المبكرة من الصف الأول إلى الرابع، ويوفر رابط تسجيل منصة منظرة في عمان لكل الطلاب امكانية الوصول إلى مجموعة مختلفة من الأنشطة والدروس والاختبارات، إلى جانب أنها تسمح بالتفاعل الفعال والبناء بين المعلمين والطلاب ومتابعة الواجبات والحصول على الدرجات، تابعوا معنا.

كيفية تسجيل الدخول منصة منظرة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في عمان بتوفير رابط إلكتروني حتي يتم Eportal moe gov om تسجيل الدخول في منصة منظرة في عمان والتي تتمثل فيما يلي:

زيارة منصة منظرة التعليمية عبر الرابط الرسمي.

النقر على خيار البطاقة الذكية.

اختيار تسجيل حساب شخصي.

التحقق من توصيل البطاقة بجهاز الكمبيوتر.

استخدام خيار Sconnect لإضافتها إلى محرك البحث.

يتم إدخال أرقام البطاقة الشخصية والـ 6 أرقام من بطاقة الأحوال المدنية.

النقر على تسجيل الدخول ليتم الانتقال إلى منصة منظر.

أهمية Eportal moe gov om تسجيل الدخول

تعتبر منصة منظرة eportal moe gov om خطوة متقدمة في مجال التعليم الإلكتروني، حيث توفر مجموعة كبيرة من الأدوات التفاعلية والموارد التعليمية، وتعد لها واجهة مستخدم سهلة ومرنة تساعد المستخدمين على تنظيم وتفاعل مع المواد الدراسية، ونجد أن المنصة غنية بموارد تعليمية تدعم المشاركة في أنشطة مختلفة و تفاعلية، مما يزيد من الرغبة في التعلم وتطوير المهارات التعليمية.

شروط تسجيل منصة منظرة في عمان لعام 2024

تستطيع التسجيل في منصة منظرة في عمان لعام 2024، يلزم توافر مجموعة من الشروط ليتم ضمان عملية تسجيل سليمة وهي كالتالي: