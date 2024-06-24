تابع العرض الأول انمي demon slayer الموسم الرابع الحلقة 7

يرغب الكثير من عشاق الإنمي في التعرف على موعد عرض انمي demon slayer الموسم الرابع الحلقة 7 والذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019 والجدير بالذكر أنه تابع لسلسلة المانغا اليابانية وتم عرض ثلاث أجزاء منه ووفقا للإحصائيات أنه حقق نجاح كبير كما أنه يتابعه عدد كبير من مختلف الدول حول العالم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

انمي demon slayer الموسم الرابع الحلقة 7

الجدير بالذكر أنه تم عرض الحلقة الأولى من هذا الموسم يوم 12 من مايو 2024 ويتم عرض حلقة أسبوعيا وهذا يكون في يوم الأحد ومن المقرر أن يتم عرض انمي demon slayer الموسم الرابع الحلقة 7 يوم 23 من يونيو ويتم عرضه على القنوات المحلية وهذا بالنسبة لدولة اليابان، أما المتابعين من خارج اليابان يمكنهم متابعته على Netflix Crunchyroll، ومن المقرر أن هذا الموسم سوف يشهد عودة الممثلين الصوتيين اليابانيين والإنجليزيين ومن أبرزهم ناتسوكي هاناي وزاك أغيلار وآبى تروت وأكاري كيتو.

فصول المانغا التي سوف تتكيف مع الموسم الرابع من انمي demon slayer

من المقرر أن يتكيف كل من الفصل 127 و الفصل 128 من المانغا مع Demon Slayer، من المقرر أن يقوم تانجرو في هذا الموسم بتطوير القوة الخاصة به وهذا حتى يكون قادرا على مساعدة الركائز ومن جهة أخرى سوف يتم بناء أعمدة المياه والحجر والحشرات والرياح في قوس تدريب هاشيرا وسوف يكون لكل منها برج مخصص للتدريب، سوف يشهد هذا الموسم أيضا قوة جديدة وهي Nezuko والتي سوف تتغلب على الشمس ووجود الشيطان في النهار.