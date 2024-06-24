الحلقة الأولى حصريا.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد العرض الأول لأقوى الأحداث التاريخية الاسلامية

من اهم المسلسلات التاريخية في تركيا في السنوات الاخيرة مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق نجاح كبير منذ بداية عرضه في العام 2019 وأدى ارتفاع نسب المشاهدة في تركيا الى استمرار عرض المسلسل لخمس مواسم وفي انتظار عرض الموسم السادس منه قريبا وذلك بعدما اعلنت القناة التي تعرض المسلسل atv عن انتهاء الموسم عند الحلقة 164 ونية الشركة المنتجة لتصوير موسم جديد منه تلبية لمطالب محبي المسلسل من مختلف الدول، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال القنوات التي ستنقل الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان وموعد عرض الحلقة الجديدة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

مسلسل المؤسس عثمان الذي يقوم ببطولته النجم بوراك اوزجيفيت ويشاركه البطولة بوراك تشيليك وسرحات كيليتش واركان افجي ويلدز جاغري عتيقسوي يسرد في إطار درامي قصة حياة عثمان الاول الذي سيقوم بإنشاء الدولة العثمانية القوية وذلك بعد خوضه لصراعات عديدة مع الصليبيين والتتار والروم والمغول وبعضا من أبناء قبيلته والقبائل الأخرى المجاورة حيث يحاول جميع هؤلاء هزيمته والتخلص منه والقضاء على دولته ولكنه سينتصر بفضل ما يتمتع به من شجاعة وقوة وبراعة في التفكير والتصرف، ومن أهم اسباب نجاح مسلسل المؤسس عثمان الانتاج الضخم حيث تم التحضير للمسلسل عام كامل مما جعل المسلسل محاكي للواقع وأكثر جذبا للمشاهدين، وقد اعلنت شركة بوزداغ فيلم المنتجة للمسلسل عن بدء تصوير موسم جديد من المسلسل ويرجح أن يبدأ في شهر سبتمبر القادم.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

لمتابعة الموسم الثاني من مسلسل المؤسس عثمان في الوطن العربي يمكنكم مشاهدة الحلقات بعد ترجمتها على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وكذلك عبر شاشة قناة الفجر الفضائية الجزائرية التي تعرض حلقة جديدة يوم الخميس من كل اسبوع.