“بمميزات خرافية“ تنزيل تحديثـــات واتساب الأزرق اخر تحديث WhatsApp Blue اصدار 11.40 ضــــد الحظـــــر وعيوب التطبيق

الواتساب الأزرق وهو واحد من نسخ الواتساب التي أطلقت مؤخر ولكن قام عدد كبير من الأشخاص بتحميله وهذا بسبب المميزات العديدة التي يقدمها التطبيق والغير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أنه من النسخ المعدلة أي تم تصميمه من قبل أشخاص مبرمجين وهذا قد يتسبب في نقل الفيروسات والمخاطر إلى جهازك لذلك يجب توخي الحذر، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الواتساب الأزرق

يتميز الواتساب الأزرق بالعديد من المزايا ومنها:

يمكنك عند تثبيت الواتساب الأزرق تحميل الحالات بكل سهولة وهذا دون أن تقوم بطلبها من صاحبها.

يوفر خاصية إلغاء مشاهدة الرسائل وهذا من خلال إخفاء الخطين الأزرق.

يمكنكم مشاهدة الحالات دون أن يعرف صاحبها.

يوجد به خاصية تأمين المحادثات وهذا من خلال إنشاء رمز سري المحادثات.

يمكنك مشاهدة الحالات والرسائل التي تم حذفها.

يصرح بإرسال الملفات ومقاطع الفيديو ذات الحجم الكبير.

يوجد به عدد كبير من الثيمات والتي يمكنك استخدامها.

يمكنك إرسال رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد.

يصرح لصاحبه بفتح أكثر من حساب في نفس الوقت ودون الحاجة إلى تثبيت تطبيق آخر.

يوجد به خاصية الرد التلقائي.

يمكنك قطع الإنترنت على تطبيق الواتساب فقط وهذا من خلال النقر على أيقونة وضع الطيران الموجودة أعلى الشاشة.

يوجد به زر الترجمة والذي يعمل على ترجمة الرسائل إلى اللغة التي تريدها.

عيوب الواتساب الأزرق

على الرغم من المزايا العديدة التي يمتلكها الواتساب الأزرق إلا أنه يوجد به بعض العيوب وهي: