مع لولو الشطورة!! نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وعيش عالم الترفيه والتعلم للأطفال

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في عالم التلفزيون، حيث تتميز بمحتوى ترفيهي تعليمي مميز يهدف إلى تسلية الأطفال وتثقيفهم بشكل مبتكر ومسلي، والتي حققت شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

قناة وناسة وأهدافها التعليمية

بدأت قناة وناسة كمبادرة لتقديم بديل تعليمي ممتع للأطفال خلال فترات الفراغ، كما تسعى القناة لتعزيز القيم التعليمية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تحاكي اهتمامات الأطفال الصغار، تتميز برامج القناة بالجودة العالية في الصوت والصورة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات خلال فترات الإجازات والعطلات المدرسية، تركز القناة على تقديم محتوى يعزز القيم الإيجابية، ويشجع الأطفال على التعلم بطريقة مسلية وفعالة.

ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية

توفر قناة وناسة إمكانية الوصول إليها عبر عدة أقمار صناعية، مما يسهل على الأسر ضبطها على أجهزة الاستقبال المنزلية، حيث يمكن متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11559 بمعدل ترميز 27500، والاستقطاب العمودي، مع معامل تصحيح الخطأ 4/3، كما يمكن أيضاً استقبالها على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد 11270 بمعدل ترميز 27500، والاستقطاب العمودي، مع معامل تصحيح الخطأ 3/4.

لولو الشطورة ومحتوى قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التعليمية، والبرامج المسلية التي تناسب جميع الأعمار الصغيرة، ويشتهر محتواها بالأناشيد والأغاني التي تغنيها شخصيات محببة للأطفال مثل لولو، التي أصبحت شخصية معروفة بفضل أغانيها الممتعة، كما تعزز هذه الأناشيد القيم الإيجابية وتشجع الأطفال على التفاعل والمشاركة.

أبرز برامج وفقرات وأناشيد قناة وناسة

تحرص قناة وناسة على تقديم مجموعة كبيرة من أجمل الفقرات والأناشيد التعليمية المميزة، التي يعشقها الأطفال، من بين هذه البرامج والأناشيد المميزة:

أغنية لولو صارت شرطية

ماذا تشتري لولو من المول

فرقع فرقع يا بوشار

لولو عايزة ماما

لولو الشطورة

شو بيقولوا الحيوانات

هذه الأغاني والبرامج ليست فقط مسلية، بل تساهم أيضًا في تنمية قدرات الأطفال وإشباع فضولهم الفطري بشكل إيجابي.

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