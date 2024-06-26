“التانيين عادت لتنتقم“ مشاهدة مسلسل House of the dragon  الحلقة الثالثة مترجمة بجودة عالية hd

سوف نعرض لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة وهذا ما يبحث عنه ملايين المتابعين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الحلقات السابقة، المسلسل ينتمي إلى فئة الأكشن والجدير بالذكر أنه تم إقامة حفل ضوئي على هرم زوسر في مصر منذ فترة وهذا كان احتفالا بعرض الموسم الثاني والذي أشرف على هذا الاحتفال هو المستشار روبرت مورس، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة

الجدير بالذكر أن الموسم الثاني من المسلسل مكون من ثماني حلقات وهو يتم عرض المسلسل يوم واحد أسبوعيا وهذا هو يوم الأحد ومن المقرر عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة يوم الأحد الموافق 30 من يونيو وهذا على شبكة قنوات HBO, MAX، بينما الحلقات التالية سوف تعرض على النحو التالي:

عرض الحلقة الرابعة يوم الأحد الموافق 7 يوليو.

الحلقة الخامسة سوف تعرض يوم الأحد 14 يوليو.

الحلقة السادسة سوف يتم عرضها يوم الأحد 21 يوليو.

سوف تعرض الحلقة السابعة يوم الأحد الموافق 28 يوليو.

الحلقة الثامنة يوم الأحد 4 أغسطس.

قصة مسلسل House of the dragon

تعود أحداث المسلسل إلى مائتي عام حيث كانت مملكة ويستروس انتهى الموسم الأول عند رقصة التنانيين المصيرية وهي بداية الموسم الثاني وتسببت تلك الرقصة في حدوث مواجهات ما بين الملكة أليسنت والملكة راينير والذين تسارعوا على العرش الحديدي بالإضافة إلى تفرق الممالك السبعة، الجدير بالذكر أن هذا العمل تم اقتباسه من رواية النار والدم.