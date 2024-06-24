أستعلم الآن|. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس من الرابط الرسمي

بعد إتمام آخر اختبارات المرحلة الإعدادية (الصف التاسع) في اليمن يترقب الطُلاب ظهور النتيجة خِلال أي لحظة فهي من السنوات الهامة التي يترتب عليها مستقبله التعليمي، وتتوج النتيجة جهده طوال العام، وقد أعلنت وزارة التعليم عن قرب ظهورها، وإمكانية الاستعلام عنها بأكثر من طريقة.

موعد نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن ظهور النتيجة في اليوم الثاني والعشرين من يونيو 2024، ووفرت الكثير من الطرق للاستعلام عنها سواء من خِلال موقعها الإلكتروني أو التواصل هاتفيًا أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم الموحد للوزارة تحتوي على رقم الجلوس.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

يُمكنك الاستعلام عن نتيجتك بخطواتٍ بسيطة وبطرقٍ عِدة، وعند اختيار إحدى الطرق لا بُد من مراعاة كتابة رقم الجلوس بدقة، واختيار وقت ملائم لتفادي مواجهة المشاكل التقنية التي قد تزيد من توترك، واحرص على الاحتفاظ بنسخة من النتيجة الإلكترونية.

1- الاستعلام عبر وزارة التربية والتعليم

تسجيل الدخول في موقع وزارة التعليم اليمنية من هنـــا.

الضغط على خدمة (نتائج الامتحانات)، ثُم تحديد (الصف التاسع الأساسي). إدخال البيانات المطلوبة (رقم الجلوس)، والضغط على (بحث). تظهر نتيجة الطالب الإجمالية (معدل النجاح)، وتفصيل الدرجات.

2- الاستعلام عبر الإدارة العامة للاختبارات

التوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنــــا. تسجيل الدخول في الموقع ثُم الدخول إلى خدمة (النتائج). اختيار (نتائج الصف التاسع) ويُمكن الوصول إليها مباشرةً من هنـــا. تسجيل البيانات المطلوبة ثُم الضغط على (عرض).

3- الاستعلام هاتفيًا

الاتصال على الرقم: 161. يتم التواصل معك من قِبل أحد الموظفين. تقديم المعلومات المطلوبة المتمثلة في: إثبات الهوية، الاسم، رقم الجلوس. يطلعك الموظف على النتيجة على الفور في حالة ظهورها.

أتاحت وزارة التعليم اليمنية نتيجة الصف التاسع على موقعها الإلكتروني، فيُمكنك الدخول في أي وقت للاستعلام عنها والاحتفاظ بها.. وفي حال واجهت أي تأخير أو مشكلة في الوصول إلى النتيجة يُمكنك اختيار إحدى الطرق الأخرى.