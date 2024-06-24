وزارة التعليم السعودية توضح|.. هل سيتم تطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية العام المقبل 2025

انتشر خبر حول إلغاء وزارة التعليم السعودي نِظام الثلاثة فصول.. فما حقيقة ذلك؟ حيث إنه من الأنظمة التي أثبتت نجاحًا على مدار السنوات التعليمية السابقة، والذي يشمل الكثير من الفوائد التي تعود على الطلاب وعلى العملية التعليمية، وقد تم تطبيقه مُنذ فترة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فهل سيستمر هذا النِظام للعام الدارسة 2024-2025 أن سيتم إلغائه؟

حقيقة تطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية العام المقبل 2025

في التعليم السعودي تتكوّن السنة الدراسية من ثلاثة فصول، فهل سيتسمر ذلك النظام العام المُقبل أم لا؟ أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن تطبيق الثلاثة فصول في العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 م/ 1446 – 1447 هـ.

أما عن السنوات الأربع بعد الدراسات المُخصصة فسيتم في نهاية العام تحديد ما إذا كان سيطبق عليها نِظام الفصلين أو الثلاثة، وبشكلٍ عام يجب أن تكون أيام الدراسة (180) يومًا كحد أدنى، وقد اعتمدت وزارة التعليم في قرارها على مجموعة من العوامل متمثلة في:

نتائج السنوات الدراسية السابقة.

احتياجات الطلاب والمعلمين.

توافر ميزانية لذلك.

عدم مواجهة أي تحديات في العملية التعليمية بتطبيقه.

بداية العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية العام الدراسي الجديد في اليوم الثامن عشر من أغسطس 2024.. إلى اليوم السادس والعشرين من يونيو 2025 (انتهاء الفصل الثالث)، ويتم تحديد موعِد الإجازات الرسمية، ويُمكن الاستعلام عنها بعد تحديدها عبر (التقويم الدراسي- وزارة التعليم) من هنـــا، ولكنها بشكلٍ عام تتمثل في:

إجازة انتهاء الفصل الدراسي الأول/ الثاني/ الثالث.

إجازة يوم التأسيس/ اليوم الوطني السعودي.

إجازة العيد (الفطر/ الأضحى).

تمت تجربة نظام الثلاث فصول في السعودية بهدف الحد من فترة الدراسة، وتقديم فترات إجازة أطول ليتمكن الطُلاب من الاستفادة بها والاستعداد الجيّد للعام الجديد، وقد انتشرت بعض الشائعات حول إلغائه فيكون من المهم التحقق منها عبر وزارة التعليم.