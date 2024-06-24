وزارة التعليم السعودية توضح|.. التقويم الدراسي 1446 بالمملكة العربية السعودية ومتى الإجازة المقبلة

تحرص وزارة التعليم السعودية على توضيح كافة تفاصيل السنة الدراسية قبل بدايتها، وذلك من أجل تسهيل العملية التعليمية وتحديد أوقات الدراسة والإجازة بشكل كامل وبسيط دون الحاجة إلى الإعلان عنها كُل فترة، وقد وفرت إمكانية الاستعلام عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1446 عبر موقعها الإلكتروني بسهولة.

رابط التقويم الدراسي التعليم السعودي

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446، والذي من المتوقع أن يشهد الكثير من التطورات التعليمية التي تفيد الطُلاب وقد عززت العملية التعليمية بالتقنيات الإلكترونية التعليمية مع الاحتفاظ بنظام الثلاثة فصول للمراحل الابتدائية والمتوسطة، وقد وفرت التقويم الدراسية عبر موقعها والذي يُمكن الوصول إليه من هنــــا.

التقويم الدراسي الجديد السعودية 1446

يشمل التقويم الدراسي في السعودية 1446 كافة تفاصيل السنة الدراسية للطلاب والمعلمين، من: موعد بدء الدراسة وكل فصل من الفصول الثلاثة، وموعد الانتهاء.. إلى الإجازات في نهاية الأسبوع وكل فصل دراسي، وحتى الإجازات الرسمية المقررة على كافة الفئات في الدولة، ويكون كالتالي:

1- تقويم المعلمين والمشرفين

الفئة التاريخ الميلادي (2024) التاريخ الهجري (1446) المشرفين/ التربويين/ منسوبي مكاتب التعليم 4 أغسطس 29 محرم المعلمين 11 أغسطس 7 صفر

2- بداية الفصول الدراسية الثلاثة

الفصل التاريخ الميلادي (2024 – 2025) التاريخ الهجري (1446) بداية الدراسة 18 أغسطس 4 صفر الفصل الدراسي الثاني 17 نوفمبر 15 جمادى الأول بداية الدراسة بعد منتصف العام 12 يناير 12 رجب الفصل الدراسي الثالث 2 مارس 2 رمضان

3- نهاية الفصول الدراسية الثلاثة

الفصل التاريخ الميلادي (2024 – 2025) التاريخ الهجري (1446) نهاية الفصل الدراسي الأول 7 نوفمبر 5 جمادى الأول نهاية الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 21 شعبان

4- تقويم الإجازات

الإجازة التاريخ الميلادي (2024 – 2025) التاريخ الهجري (1446) اليوم الوطني 22 سبتمبر 19 ربيع الأول منتصف العام الدراسي 3 يناير 3 رجب يوم التأسيس 23 فبراير 24 شعبان الشتاء 24 فبراير 25 شعبان عيد الفطر 20 مارس 20 رمضان عيد الأضحى 30 مايو 3 ذو الحجة

تمت موافقة الحكومة السعودية على التقويم الدراسي الجديد 1446 الذي نسقته وزارة التعليم، وقد وفرته على موقعها والذي يشمل موعد بدء الدراسة للعام الجديد وانتهائها.