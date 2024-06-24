وزارة التعليم السعودية توضح|.. التقويم الدراسي 1446 بالمملكة العربية السعودية ومتى الإجازة المقبلة

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
وزارة التعليم السعودية توضح|.. التقويم الدراسي 1446 بالمملكة العربية السعودية ومتى الإجازة المقبلة
وزارة التعليم السعودية توضح|.. التقويم الدراسي 1446 بالمملكة العربية السعودية ومتى الإجازة المقبلة

تحرص وزارة التعليم السعودية على توضيح كافة تفاصيل السنة الدراسية قبل بدايتها، وذلك من أجل تسهيل العملية التعليمية وتحديد أوقات الدراسة والإجازة بشكل كامل وبسيط دون الحاجة إلى الإعلان عنها كُل فترة، وقد وفرت إمكانية الاستعلام عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1446 عبر موقعها الإلكتروني بسهولة.

رابط التقويم الدراسي التعليم السعودي

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446، والذي من المتوقع أن يشهد الكثير من التطورات التعليمية التي تفيد الطُلاب وقد عززت العملية التعليمية بالتقنيات الإلكترونية التعليمية مع الاحتفاظ بنظام الثلاثة فصول للمراحل الابتدائية والمتوسطة، وقد وفرت التقويم الدراسية عبر موقعها والذي يُمكن الوصول إليه من هنــــا.

التقويم الدراسي الجديد السعودية 1446

يشمل التقويم الدراسي في السعودية 1446 كافة تفاصيل السنة الدراسية للطلاب والمعلمين، من: موعد بدء الدراسة وكل فصل من الفصول الثلاثة، وموعد الانتهاء.. إلى الإجازات في نهاية الأسبوع وكل فصل دراسي، وحتى الإجازات الرسمية المقررة على كافة الفئات في الدولة، ويكون كالتالي:

1- تقويم المعلمين والمشرفين

الفئةالتاريخ الميلادي (2024)التاريخ الهجري (1446)
المشرفين/ التربويين/ منسوبي مكاتب التعليم4 أغسطس29 محرم
المعلمين11 أغسطس7 صفر

2- بداية الفصول الدراسية الثلاثة

الفصلالتاريخ الميلادي (2024 – 2025)التاريخ الهجري (1446)
بداية الدراسة18 أغسطس4 صفر
الفصل الدراسي الثاني17 نوفمبر15 جمادى الأول
بداية الدراسة بعد منتصف العام12 يناير12 رجب
الفصل الدراسي الثالث2 مارس2 رمضان

3- نهاية الفصول الدراسية الثلاثة

الفصلالتاريخ الميلادي (2024 – 2025)التاريخ الهجري (1446)
نهاية الفصل الدراسي الأول 7 نوفمبر5 جمادى الأول
نهاية الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير21 شعبان

4- تقويم الإجازات

الإجازةالتاريخ الميلادي (2024 – 2025)التاريخ الهجري (1446)
اليوم الوطني  22 سبتمبر19 ربيع الأول
منتصف العام الدراسي3 يناير3 رجب
يوم التأسيس 23 فبراير24 شعبان
الشتاء 24 فبراير25 شعبان
عيد الفطر20 مارس20 رمضان
عيد الأضحى30 مايو3 ذو الحجة

تمت موافقة الحكومة السعودية على التقويم الدراسي الجديد 1446 الذي نسقته وزارة التعليم، وقد وفرته على موقعها والذي يشمل موعد بدء الدراسة للعام الجديد وانتهائها.

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mostafa magdey

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