اشحنها من هنا |.. إليك خطوات شحن شدات ببجي بخطوات مضمونة 100%

تعتبر لعبة ببجي (PUBG) واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية والأكثر انتشارًا؛ إذ توفر للاعب تجربة مثيرة وأجواءٍ تنافسية، وتشتمل اللعبة على الكثير من الجوانب والأساسيات ومن أبرزها شدات ببجي والتي هي عبارة عن العملة الإفتراضية المستخدمة التي يتمكن اللاعب من خِلالها من شراء الأسلحة.. وغيرها من الأدوات، فكيف يُمكن شحنها؟

طريقة شحن شدات ببجي

أتاحت إدارة اللعبة إمكانية شحن شدات ببجي عبر طرقٍ عدة وجميعها آمنة؛ إذ أنها من الأساسيات في اللعبة التي تساعده في ساحات القِتال، ويُمكن شحنها عبر الطُرق التالية:

1- خطوات الشحن عبر موقع اللعبة

الدخول إلى اللعبة بعد تحميلها للأندرويد من هنــا، وللآيفون من هنـــا. الضغط على (شحن)، وكتابة معرف الحساب في اللعبة. كتابة عدد الشدات المُراد شحنها. تحديد طريقة الدفع المناسبة لك، والضغط على (شراء). احرص على كتابة بيانات الدفع بدقة والتأكد من نجاح عملية الشحن.

2- خطوات الشحن عبر (Midabusy)

الدخول إلى موقع Midabusy من هنـــا.

اختيار لعبة (ببجي).

تحديد عدد الشدات المراد شحنها وسعرها، وتحديد الدولة، وطريقة الدفع. إدخال معرف الحساب في اللعبة، وتحديد طريقة الشحن. الإنتقال إلى صفحة الدفع، وكتابة بيانات الدفع بدقة. الضغط على (شحن)، وحينها تصل رسالة تفيد إتمام عملية الشحن بنجاح. الرجوع إلى اللعبة للتأكد من نجاح الشحن.

أهمية شحن شدات ببجي

سهولة شراء الأسلحة / المعدات / الأدوات / الذخائر المتنوعة.

تعزيز اللعبة ووضع اللاعب في الساحة القتالية.

سهولة الإنتقال إلى المستويات العليا والإحترافية.

إدخال التشويق على اللعبة.

زيادة فرص بقاء اللاعب على قيد الحياة خِلال القِتال.

الحصول على الجوائز المجانية التي تساعده على اللعب.

تجميع النقاط وبالتالي سهولة إتمام المهام والإنتقال إلى مراحل أعلى.

الحصول على شدات ببجي عبر المواقع المختلفة أمرًا جيدًا ولكن يجب الحرص على موثوقية الموقع ولشراء العملات الإفتراضية بأقل تكلفة دون المخاطرة بحسابك يمكنك شراؤها عبر الموقع الرسمي للعبة.