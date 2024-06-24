لعبة غنية عن التعريف.. حمل الآن الإصدار الأخير للعبة صب واي Subway Surfers على هاتفك بأقل مساحة 

رودي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
لعبة غنية عن التعريف.. حمل الآن الإصدار الأخير للعبة صب واي Subway Surfers على هاتفك بأقل مساحة 

نستعرض معًا طريقة تنزيل لعبة صب واي على جوالك من خلال بعض الخطوات البسيطة وبأقل مساحة، نظرًا لصغر حجم اللعبة، حيث تعتبر هذه اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي يعشقها الصغار والكبار، لذلك هي تتمتع بشعبية كبيرة بين الألعاب، والتي انتشرت الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا.

طريقة تحميل لعبة صب واي على هاتفك

تعتبر لعبة صب واي من الألعاب التي يمكن تحميلها على هواتف الأندرويد والآيفون، بالطبع مع السير على الخطوات التالية:

  • الضغط على خيار “جوجل بلاي” من أجل تحميل اللعبة سواء على هواتف الأندرويد أو الآيفون.
  • كتابة في خانة البحث Subway Surfers.
  • الضغط على زر البحث.
  • عندما تظهر لك اللعبة اضغط على تثبيت اللعبة.
  • الانتظار حتى يكتمل التحميل.

ما هي مميزات لعبة صب واي؟

تحظى لعبة صب واي بشعبية كبيرة على مستوى العالم، كما تجعل المستخدم يخوض تجربة مثيرة عند اللعب:

  • يتم تنزيل التحديثات بشكل شهري على سبيل المثال تغيير مترو.
  • يمكن لعبها دون الحاجة لتوصيل الإنترنت.
  • تتميز بأن أوضاعها متعددة لعل أبرزها هو ملء الشاشة والاستمتاع بالرسوم ثلاثية الأبعاد.
  • تتميز اللعبة بحجمها الصغير لذا لا تشغل مساحة كبيرة.
  • توجد قائمة كبيرة في المتجر بها ألواح ومركبات.
  • يمكن الهروب من رجل الشرطة من أجل النجاة.

خصائص لعبة Subway Surfers

تتنوع خصائص اللعبة والتي تكون كالتالي:

  • تختلف أساليب وأفكار اللعبة، بالإضافة إلى الأوامر وسرعة الاستجابة.
  • يمكن المشاركة الاجتماعية من خلال تحدي الأصدقاء، كما يمكن تغيير الشخصيات.
  • وتتميز بأن بها العديد من الرسوم فائقة الجودة والتي بها ألوان زاهية.
  • تدعم اللعبة عدة أنظمة تشغيل.
  • تقوم بتحميل اللعبة دون أي حاجة لدفع رسوم اشتراك شهرية.
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معلومات الكاتب
رودي

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