استخراج نتائج الثانوية اليمن برقم الجلوس رابط وزارة التربية والتعليم yemenexams.com+ موقع الوزارة في صنعاء moe-ye.net من هنا 👇

نتائج الثانوية اليمن 2024 من اكثر النتائج التي زاد البحث عنها بواسطة العديد من الأشخاص في دولة اليمن، فقامت وزارة التربية بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن عن طريق إدخال رقم الجلوس ومن خلال الموقع الرسمي الإدارة العامة الخاص بالاختبارات، فالكثير من الطلاب يريدون معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم باليمن، فهم ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر لكي يطمئن قلبهم على نتيجتهم، وقامت الوزارة بتوفير عدة طرق لتعرف على النتيجة، وفي مقالنا هذا أوضح لكم بعض الطرق للاستعلام على نتيجة الثانوية باليمن.

نتائج الثانوية اليمن 2024

الآن يمكنك التعرف على نتيجتك من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك باتباع مجموعة من الإجراءات التي قامت الوزارة بتوضيحها، وهذه الإجراءات تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا قم بالدخول لموقع الإدارة العامة للاختبارات.

بعدها عليك اختيار أيقونة النتائج.

ثم قم باختيار نتيجة الثانوية.

وبعدها عليك تحديد العام الدراسي.

ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة البحث عن النتيجة.

انتظر قليلا وبعدها سوف تظهر أمامك النتيجة وتفاصيل درجات كل مادة.

طريقة معرفة نتيجة الثانوية باليمن عن طريق وزارة التعليم

متوفر الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق اتباع مجموعة إجراءات ميسرة وتم توضيح هذه الإجراءات وهي تتلخص في بعض النقاط الآتية: