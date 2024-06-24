“ملــيون مبـــــروك الناجحين” معرفة نتائج البكالوريا 2024 بتونس على موقع الوزارة الرسمي education.gov.tn

يبحث الكثير من المواطنين التونسيين عن خطوات معرفة نتائج البكالوريا 2024 بتونس وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن ظهور النتائج بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، وكشفت الوزارة أنه بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة لتلقي رسالة sms بها النتيجة، بالإضافة إلى رابط موقع الوزارة الرسمي والذي يمكن للطلاب من خلاله استخراج نتائج الباكالوريا في تونس، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

معرفة نتائج البكالوريا 2024 بتونس على موقع الوزارة الرسمي

ويبحث الطلاب والطالبات عن كيفية معرفة نتائج الباكالوريا في كافة محافظات دولة تونس، وطبقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم التونسية فهناك بعض الخطوات البسيطة التي ستمكنكم من ذلك:-

أولا يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في تونس.

بعد الدخول إلى الموقع قم بتحديد نتائج الباكالوريا من ضمن النتائج الموجودة أمامك.

الآن يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة والتي منها الرقم الامتحاني والاسم وغيره.

يجب التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها.

الآن يجب كتابة رقم بطاقة الطالب في مكانه المحدد.

الا يجب عليك كتابة رمز التحقق الذي سيصلك.

بعد ذلك يجب الضغط على زر بحث.

معرفة نتائج البكالوريا 2024 بتونس

يذكر أن 140 ألف طالب وطالبة قد خاضو الامتحانات التي تمت في الفترة الماضية وينتظرون معرفة نتائجهم بفارغ الصبر، وكانت الوزارة قد أكدت أن التأخير في إصدار النتيجة يأتي بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك مؤخرا، قبل أن تعلن الوزارة رسميا عن ظهور النتائج.