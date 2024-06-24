طريقة عمل فطائر الشاي في المنزل لإفطار شهي وخفيف مثل أفخم الفنادق

تمتلك فطائر الشاي مذاق شهي وهش ومشبع وشكل فاتح للشهية، حيث يتم تقديم تلك الفطائر مع الشاي أو كوب اللبن أو القهوة الصباحية على وجبة الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة سهلة الهضم، وبسهولة تتمكن ربة المنزل الماهرة من تحضير تلك الفطائر بدلاً من شراء الجاهزة بأسعار باهظة، حيث تتسم تلك المعجنات ببساطة المكونات التي قد تكون متوفرة في جميع المنازل.

مقادير عمل فطائر الشاي في المنزل

تتمكن ربة المنزل الماهرة الاقتصادية من تحضير تلك الفطائر التي تكفي أفراد الأسرة لعدة أيام كما أنها مشبعة وناجحة ومضمونة ويمكن تقديمها أيضا للضيوف، حيث يتم التحضير من خلال تجهيز المكونات التالية:

كيلو جرام من الدقيق الخاص بتحضير المعجنات.

3 جرام من ملح الطعام.

حشوة الشوكلاتة أو الجبن أو الزيتون على حسب الرغبة.

30 جرام سكر أبيض ناعم.

نصف كوب من الحليب.

نقطتين فقط من خل الطعام.

بيضة متوسطة الحجم.

ظرف من الخميرة الفورية.

30 مل زبدة.

خطوات عمل فطائر الشاي في المنزل

فيما يلي نوضح لربة المنزل والسيدات المبتدئات في تحضير المعجنات والمخبوزات في المنزل جميع أسرار تحضير العجينة الشهية لفطائر الشاي، وأيضا طريقة الخبز للحصول على المذاق الشهي واللون اللامع: