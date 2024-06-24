طريقة عمل فطائر الشاي في المنزل لإفطار شهي وخفيف مثل أفخم الفنادق

تمتلك فطائر الشاي مذاق شهي وهش ومشبع وشكل فاتح للشهية، حيث يتم تقديم تلك الفطائر مع الشاي أو كوب اللبن أو القهوة الصباحية على وجبة الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة سهلة الهضم، وبسهولة تتمكن ربة المنزل الماهرة من تحضير تلك الفطائر بدلاً من شراء الجاهزة بأسعار باهظة، حيث تتسم تلك المعجنات ببساطة المكونات التي قد تكون متوفرة في جميع المنازل.
مقادير عمل فطائر الشاي في المنزل
تتمكن ربة المنزل الماهرة الاقتصادية من تحضير تلك الفطائر التي تكفي أفراد الأسرة لعدة أيام كما أنها مشبعة وناجحة ومضمونة ويمكن تقديمها أيضا للضيوف، حيث يتم التحضير من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كيلو جرام من الدقيق الخاص بتحضير المعجنات.
- 3 جرام من ملح الطعام.
- حشوة الشوكلاتة أو الجبن أو الزيتون على حسب الرغبة.
- 30 جرام سكر أبيض ناعم.
- نصف كوب من الحليب.
- نقطتين فقط من خل الطعام.
- بيضة متوسطة الحجم.
- ظرف من الخميرة الفورية.
- 30 مل زبدة.
خطوات عمل فطائر الشاي في المنزل
فيما يلي نوضح لربة المنزل والسيدات المبتدئات في تحضير المعجنات والمخبوزات في المنزل جميع أسرار تحضير العجينة الشهية لفطائر الشاي، وأيضا طريقة الخبز للحصول على المذاق الشهي واللون اللامع:
- إستخدام مصفاه الدقيق لنخل الدقيق جيدا لضمان عدم وجود أي من التكتلات.
- في بولة ذات حجم مناسب يتم وضع الدقيق ثم المواد الجافة كالملح والسكر.
- إضافة كمية الحليب في كوب به محتوى ظرف الخميرة مع تقليب المكونات جيدا حتى تتفاعل الخميرة.
- إضافة الخل إلى المكونات الجافة ثم إضافة الحليب المذاب به الخميرة والزبدة.
- البدء في لم العجينة عن طريق اليد أو استخدام العجان الكهربائي.
- عند الحصول على عجينة متماسكة يتم تركها جانبا لمدة نصف ساعة.
- بعد أن يتضاعف حجم الخميرة يتم البدء في تحضير الفطائر من خلال تقسيم العجينة إلى أربع مرات متساوية.
- فرد كل كرة على سطح نظيف به طبقة خفيفة من الدقيق المنثور عشوائي.
- فرد العجينة ثم إضافة الحشوة والبدء في لف العجينة على شكل رول.
- تقطيع العجينة بواسطة سكين حاد إلى قطع متساوية.
- تكرار الخطوات السابقة مع كمية العجين.
- وضع ورقة من الزبدة في صينية الفرن أو الصاج.
- رص المعجنات.
- خفق البيضة جيدا ثم توزيعها على المعجنات.
- تدخل المعجنات فرن حامي لمدة 15 دقيقة.