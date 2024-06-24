تابع الحلقات الأولى من مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني لمشاهدة أقوى الحروب والصراعات التاريخية الاسلامية

مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض منذ ما يقرب من الخمسة أعوام لازال مستمرا حتى الان بسبب شعبيته الجارفة ورغبة متابعيه الذي يقدر عددهم بالملايين من داخل تركيا ومن كافة انحاء الوطن العربي، المسلسل وصل عدد حلقاته الى 164 حلقة تم عرضهم على مدار خمس مواسم لم يفقد فيهم المتابع شغفه أو يتسلل اليه الملل وظل المسلسل محافظا على نسب المشاهدة المرتفعة بسبب تجدد الأحداث وسردها بطريقة درامية مميزة وجذابة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الموسم الجديد من المسلسل والقنوات الناقلة.

الجزء الثاني مسلسل المؤسس عثمان

يعد مسلسل المؤسس عثمان امتداد لمسلسل ارطغرل الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاح منقطع النظير حيث أن عثمان الاول هو الابن الاصغر لارطغرل والذي سيسعى لإصلاح دولته والنهوض بها بعد أن وصلت الى مرحلة الهوان والضعف، ويعرض المسلسل قصة عثمان الذي سيحل بديلا لأباه في الحكم وسينجح في التغلب على اعداءه الذين سيخوضون امامه معارك عديدة ولكنه سيتفوق عليهم بمهاراته القتالية وذكاءه اللامحدود وسيتمكن من تأسيس الدولة العثمانية وجعلها دولة قوية متماسكة صلبة لا يمكن التعدي عليها أو اضعافها، والاسبوع الماضي لم يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل واعلنت قناة atv عن انتهاء الموسم الخامس مع وعد بتصوير موسم سادس تستكمل فيه الأحداث والصراعات الدائرة بين عثمان وأعدائه ويرجح أن يبدأ الموسم في شهر اغسطس المقبل.

القنوات الناقلة للجزء الثاني مسلسل المؤسس عثمان

كل أربعاء يتم عرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية، ومن المتوقع أن تكون مواعيد الموسم السادس كما هي، أما متابعي المسلسل من الوطن العربي فيمكنهم مشاهدة الحلقات على مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا وعلى قناة الفجر الفضائية الجزائرية.