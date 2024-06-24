رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 وما هي الشروط اللازمة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بالعراق 2024، وذلك حتى يتمكن سكان العراق من تحويل السجل السكاني وذلك للأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة فقط، كما أعلنت الوزاة أيضاً عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء نقل النفوس الكترونياً بدلاً من التوجه للمكاتب والهيئات الحكومية والتعرض للإزدحام والتكدس ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نقل النفوس والشروط المطلوبة ….

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة

حيث صرح السيد عبد الأمير الشمري الذي يشغل منصب وزارة الداخلية العراقي أن المواطنين يمكنهم بكل سهولة الإستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 ، والتي تعد من أهم الخدمات الخاصة بتغيير أسماء وألقاب الأشخاص والبيانات الخاصة بهم في بطاقة التعريف الوطني وإليكم الخطوات ……

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية على الإنترنت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل على “الخدمات الالكترونية”.

ثم انقر على أيقونة كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة.

استكمل البيانات المطلوبة وتأكد من إدخالها صحيحة.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كشوفات أسماء نقل النفوس .

شروط أسماء نقل النفوس بالعراق

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نقل النفوس وهي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية .

أن يكون المتقدم لديه الرغبة في تعديل بياناته.

كما يجب أن يلتزم المتقدم بتقديم بطاقة إسكان سارية.

ما هي الأوراق المطلوبة لنقل النفوس