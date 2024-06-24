بابا جابلي بلون.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات المحتوى الأفضل على الإطلاق

تردد قناة طيور الجنة 2024، تعد قناة طيور الجنة من القنوات المهمة والمحببة لدى الكثير من الأطفال ومنذ انطلاقها على الساحة وهي تحظى على إعجاب الكثير، تعمل قناة طيور الجنة على نقل المحتوى المميز الذي يناسب الأطفال جميعاًن تنفرد القناة بأهم وأقوى البرامج التلفزيونية التي يستفيد منها الأطفال،

المسؤول عن تأسيس قناة طيور الجنة هو خالد مقداد وهو من أهم رجال الأعمال وأصبح لديه شهرة وشعبية واسعة بعد أن قام بإطلاق قناة طيور الجنة، حيث لفت المحتوي التي تقدمه قناة طيور الجنة أنظار الأباء والأمهات وهذا ما جعلهم يقومون بضبط القناة على الجهاز والبعض مازال يبحث الأن عن تردد قناة طيور الجنة 2024 لذا ترقبوا معنا للتعرف عليه.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنكم تنزيل تردد قناة طيور الجنة على الجهاز بكل سهولة من خلال الرموز التالية:.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة

شارك ابناء خالد مقداد مؤسس طيور الجنة عصومى وجنى والوليد والمعتصم مقداد في العديد من البرامج والأغاني التي تنقلها القناة، ومن أقدم الأغاني التي حققت ملايين المشاهدة ماما جابت بيبي غناء جنى مقداد وأغنية بابا جابلي بلون وأغنية حميدو الولد الشقي وبنوته وغيرها الكثير، تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الشهيرة والتي حققت صدى واسع وقاعدة جماهيرية في مختلف دول العالم،

تعرض القناة مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة للأطفال من عمر السنة والنصف وحتى 6 سنوات، وتعرض القناة برامج مميزة ومفيدة للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 10 سنوات، بالإضافة إلى باقة كبيرة من الأناشيد التعليمية والأغاني الترفيهية، كل هذا بشكل مجاناً دون إشتراك.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات