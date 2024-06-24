“رابط مباشر” استعلام أوائل الصف الثالث المتوسط العراق 2024 المواقع الرسمية

يتنافس طلاب الصف الثالث المتوسط العراق 2024 في الحصول على رتبة من العشر رتب الأوائل هذا العام، حيث تعد تلك المرحلة من المراحل الدراسية الهامة في حياة الطالب والذي يمنحها الكثير من الاهتمام طوال العام الدراسي، ويذكر أنه بالفعل قد تم الانتهاء من أداء كافة الاختبارات المقررة دراسيا منذ تاريخ الواحد والعشرين من شهر مايو 2024 حتى اليوم الخامس من شهر يوينو 2024، وينتظر الطلاب لحظات اعتماد وظهور النتيجة بشغف كبير.

استعلام أوائل الصف الثالث المتوسط العراق 2024

حرصت وزارة التربية العراقية على تخفيف أعباء الطالب وولي الأمر في تلك الأيام من خلال تدشين روابط رسمية معتمدة يتم من خلالها الاستعلام عن تفاصيل النتيجة من المنزل دون الحاجة إلى التزاحم والتعرض لموجه الحر القاسية، حيث يتم الاستعلام إلكترونيا من المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية أو زيارة موقع نتائجنا المعتمد من الوزارة.

النقر على خيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار الصف وهو الصف الثالث المتوسط.

يلزم تحديد المحافظة العراقية.

تحديد الدور وهو الدور الأول.

في حال ظهور النتيجة سوف تلاحظ وجود كلمة تحميل أو عبارة تم الرفع إلى جانب اسم المحافظة

إدخال اسم الطالب كامل والرقم الخاص بأداء الامتحانات.

النقر على زر عرض النتيجة.

تظهر نتيجة الطالب شاملة كافة التفاصيل من حيث الدرجات والترتيب والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

حسمت وزارة التربية العراقية الجدل القائم حول تأخير ظهور النتيجة، وتعهدت باعتماد ظهورها بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع، وأكدت على أن ظهور النتيجة يتم بشكل مركزي لكافة المحافظات ونوهت على ضرورة الاستعلام عن النتيجة من خلال المواقع الرسمية.