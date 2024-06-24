تحميل الوتساب الذهبي لجميع الاجهزة 2024 واضافات رائعة

تطبيق الواتساب الذهبي احد التطبيقات الرائعة التي يمكن أن تستمتع باستخدامه، حيث انه ينال على اعجاب عدد كبير من الأفران فقد بلغ عدد المستخدمين لهذا التطبيق أكثر من مليار مستخدم في 2017 في معظم الدول العربية لأنه يضم عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين في فهو من التطبيقات الأكثر شعبية على نطاق واسع في العالم العربي وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية مميزات الهاتف وكيفية تحميل الواتس اب على أجهزة الهواتف الذكية.
تحميل الوتساب الذهبي اخر اصدار 2024
الوتساب الذهبي من التطبيقات السهله التي يمكن لجميع الأفراد استخدامها بسهولة بدون أي خطوات معقدة حيث يمكن تحميلها على الأجهزة الأندرويد أو الايفون من خلال الخطوات التالية:
- اضغط على رابط تحميل الواتس اب الذهبي من محرك البحث جوجل.
- اضغط على داونلود ثم نضغط على تحميل الواتس اب وتثبيته.
- وأدخل رقم الهاتف ورمز الدولة ثم ادخل رمز التحقق للتأكد من هوية الشخص.
- وبعد ذلك اذهب الى اعدادات الهاتف وقم بضبط الصوره والخط واللون كما ترغب.
مميزات الواتساب الذهبي اخر اصدار
- يوفر لك الذي اردت التلقائي على الرسائل إذا لم تكن متصل بالانترنت او مشغول فانك يمكن ان تضع رسالة يتم الرد بها تلقائي على أي شخص.
- البرنامج يحتوي على خيارات متنوعة من خلالها يمكن تغيير مظهر الواتس باللون والثيمات والخلفيات التي ترغب بها مع تغيير خط النص وتصميم التطبيق.
- يوفر اخفاء المناقشة في قائمة الدردشة بسرعة من خلال تحديد اخفاء في الدردشة.
- استخدام اكثر من رقم او حساب على الوتساب يمكن أن يكون حسابين او ثلاث حسابات على نفس الجهاز.