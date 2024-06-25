“بجودة HD“ مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقة الأولى مترجمه عبر قناة الفجر الجزائرية

يتساءل متابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي عن موعد عرض الموسم الجديد من المسلسل وذلك بعدما أعلنت قناة TRT 1 التي تبث المسلسل عبر شاشتها عن انتهاء الموسم الاول مع الحلقة رقم ثمانية وعشرون وعن قرارها تجديد المسلسل لموسم آخر بسبب تحقيقه لنجاحات كبيرة داخل وخارج تركيا وارتفاع نسب المشاهدة على مدار الحلقات السابقة والتي استمرت لثمانية اشهر متتالية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقة الأولى مترجمه

مسلسل صلاح الدين الايوبي مسلسل تاريخي يحكي قصة القائد الهمام صلاح الدين الايوبي منذ ولادته وكيف تربى منذ صغره على الاعتزاز بدينه ووطنه وأراضي المسلمين ورغبته في انتزاع المدن المقدسة من أيادي الصليبيين الذين استعمروها واعتبروها حقا لهم، المسلسل يسرد احداث واقعية بطريقة درامية ويعرض الحروب والمعارك التي خاضها صلاح الدين في سبيل استعادة القدس وتوطيد الوحدة الاسلامية، المسلسل من بطولة أوغور غونيش ومحمد علي نور اوغلو وديلين دوغر وايكين توركمان وغيرهم، وصل عدد حلقات المسلسل حتى الان الى 28 حلقة وبهم انتهى الموسم الاول من المسلسل لتعلن شركة الانتاج اكلي فيلم بالتعاون مع قناة تي ار تي تصوير جزء جديد وعرضه مع بداية الموسم المقرر له شهر اغسطس او سبتمبر المقبل.

مشاهدة الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

خلال أشهر قليلة سيتم بث الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي ويمكن للجمهور العربي مشاهدة الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي على المواقع المتخصصة والتي تقوم بترجمة الحلقة بعد ساعات قليلة من عرضها على التلفزيون التركي، ومن ابرز هذه المواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا وغيرها.