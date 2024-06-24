“وحش الألعاب”.. مواصفات ومميزات جبارة لهاتف Xiaomi Poco X6 Pro.. وسعره فى مختلف الدول

دخل هاتف Xiaomi إلى ساحة الهواتف الذكية من خلال سلسلة Poco التي تقدم بقدرات عالية وأسعار خاصة بما في ذلك هاتف Poco X6 Pro أحدث إصدار هذه السلسلة، حيث يتميز بمعالج Dimensity 8300 Ultra بقوة وشاشة AMOLED رائعة وكاميرا ممتازة وبطارية تدوم طويلة.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6 Pro

من أهم مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6 Pro منها ما يلي:

نوع الشاشة AMOLED.

الحجم 6.67 بوصة.

الدقة 1220 × 2712 بكسل (1.5 كيلو).

مكملات البكسلات 446 بكسل لكل بوصة.

معدل التحديث 120 هرتز .

معالج ثماني النواة Dimensity 8300-Ultra من شركة MediaTek

تكنولوجيا بعد 4 كولوم.

ذاكرة التخزين 8 أو 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5.

الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

نظام التشغيل Android 14 (Upside Down Cake) مع واجهة MIUI 14.

5000 ملي أمبي تدعم البطارية السريعة 67 وات.

الأبعاد 160.5 × 74.3 × 8.3 ملم

الوزن 186 جرام.

ألوان: اسود وأصفر.

مميزات هاتف Xiaomi Poco X6 Pro

من أهم مميزات هاتف Xiaomi Poco X6 Pro منها ما يلي:

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكما تأتي الكاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي على بطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الضخ السريع بقوة 67 وات، مما يوفر عمر بطارية طويل وشحن سريع.

يدعم NFC و IR Blaster.

يدعم شريحتين اتصال Nano SIM.

يدعم شبكات الجيل الثاني والرابع والخامس.

متوفر بنفس الجاذبية.

سعره مناسب.

سعر الهاتف في مصر والسعودية والإمارات

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