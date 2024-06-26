لسة 5 اجازات بحالهم//جدول اجازات 2024 المتبقية وهل هناك تحازة جديدة ستضاف هذا العام؟

جدول اجازات 2024 المتبقية من أكثر الموضوعات التي زاد البحث عنها من قبل الكثير من الموظفين في وقتنا الحالي، وذلك بعد أن حصلوا على عطلة طويلة بمناسبة العيد الاضحى وكانت مدفوعة الأجر، ولكن هناك الكثير يريد التعرف على أقرب إجازات سوف تأتي مرة ثانية، حيث كان قد أصدر الرئيس مصطفى مدبولي مسبقا بأن إجازة العيد سوف تبدأ في يوم 15 من يونيو وتنتهي في يوم 20 وبعدها يوم 21 كان يوم الجمعة وهو إجازة نهاية الأسبوع وبعده السبت 22 من يونيو، وتم رجوع العملاء إلى عملهم مرة أخرى في يوم 23 من شهر يونيو، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كافة التفاصيل عن إجازات باقي السنة، فتابعوا معنا.

جدول اجازات 2024 المتبقية

بعد أن انتهت إجازة العيد الأضحى إلى الموظفين يوجد لديهم بشرة سارة أخرى وهي إجازة الثورة في نفس الشهر شهر يونيو الجاري، سوف يحصلون الموظفين على إجازة يوم الثورة يوم الأحد الذي يوافق 30 من يونيو، ولكن وفقا إلى قرار مجلس الوزراء سوف يتم ترحيل الإجازة إلى يوم 4 من يوليو وهو يوم الخميس، وبذلك سوف يحصلون الموظفين على 3 أيام إجازة في نهاية الأسبوع وهما يومي الجمعة والسبت وهما إجازة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى إجازة الثورة يوم الخميس.

العطلات الموجودة في 2024

العطلات الموجودة في السنة الحالية 2024 تم توضيحها وهي جاءت على النحو التالي: