امكانيات خيالية سعر ومواصفات هاتف xiaomi redmi a3 احدث اصدار

إذا كنت ترغب في شراء هاتف xiaomi redmi a3 احدث اصدار يجب عليك أن تتعرف على مواصفاته اولا فان الشركة المصنعة قد أعلنت عن هذا الهاتف واوضحت جميع التفاصيل الخاصة بالمواصفات، وكذلك سعر الهاتف وبدأ العديد يبحث لمعرفتها حيث انه له تصميم عصري يجذب عدد كبير من واقتناء الهواتف الحديثة، بالاضافة الى ان هذا الهاتف له مواصفات ومميزات كثيرة تجعله من الهواتف المثالية بالنسبة لعدد كبير من الأفراد لذلك سوف نعرض لكم هذه المواصفات وكم سعر الهاتف في الأسواق.

هاتف xiaomi redmi a3

يمكن أن نطلع على مواصفات هاتف xiaomi redmi a3 حيث ان شركة تحرص على ان يكون متوافق مع احتياجات عدد كبير من المستخدمين وتتمثل المواصفات على النحو التالي:

نظام التشغيل في الهاتف يكون اندرويد 14.

الهاتف يدعم معالج ميدياتك Helio G 36 سمعني النوى بالإضافة إلى أربعة نواه اقوى بتردد 2.2 جيجاهرتز.

ألوان الهاتف جذابة وعصرية منها الازرق والاخضر والاسود بشكل انسيابي رائع.

الهاتف به كاميرا اماميه تكون دقتها 5 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بافضل جوده بالاضافة الى الكاميرا الخلفية وتكون ضغطتها 8 ميجا بكسل مع عدسه 0.08 ميجا بيكسل و تستخدم الذكاء الاصطناعي اما عن الكاميرا الخلفية فهي مزودة بفلاش إل إي دي مزدوج و تدعم تصوير الفيديوهات بأفضل جودة.

التليفون يأتي بشاشة قياس 6.71 بوصه تكون دقتها 720 في 1650 بيكسل بجوده hd مع كثافة 268 لكل بوصة.

بطارية الهاتف تكون 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

سعر هاتف xiaomi redmi a3 الجديد

تزايد الأقبال على شراء الهاتف حيث أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله من الهواتف الرائعة بالنسبة لعدد كبير من الاشخاص، حيث ان سعر الهاتف في السعودية يتراوح من 300 ريال سعودي الى 350 ريال سعودي، بينما يتوفر في مصر بسعر من 4500 جنيه الى 5000 جنيه وفي الامارات يكون السعر من 300 درهم الى 340 درهم.