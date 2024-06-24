من النهاردة هتشغل التكييف براحتك.. زر واحد في ريموت التكييف يساعد في التوفير في فاتورة الكهرباء

تقليل استهلاك الكهرباء مع التكييف، واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه أصحاب التكييفات هو استهلاك الفاتورة الكبيره مع الإستخدام ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه هذه الأيام من فصل الصيف فأن الكثيرين يبحثون عن وسيلة يمكن أن تساعدهم على تقليل استهلاك الكهرباء مع تشغيل التكييف وذلك لتقليل الفواتير والمبالغ المدفوعة واليوم سنذكر بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك في الإستمتاع بالتكييف مع فاتورة كهرباء أقل في السطور القادمة فتابعونا.

نصائح فعّالة لتقليل استهلاك الكهرباء لجهاز التكييف

مع ارتفاع درجات الحرارة أصبح التكييف جهاز أساسي في كل منزل ولكن استهلاك الكهرباء تعد مشكلة وعائق أمام استخدامه ولكن مع هذه النصائح تختفي مشاكل ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب التكييف:

ضبط درجة الحرارة

أن درجة الحرارة المثالية التي يمكن ضبط التكييف عليها هي ما بين 22 إلى 25 درجة مئوية حيث تضمن عمل التكييف ما بين الراحة والكفاءة.

تنظيف الفلاتر

إن كنت ترغب في تقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير مع التكييف فأنت بحاجة إلى تنظيف الفلاتر بشكل مستمر حيث تقوم بغسلها بالماء وتركها تجف لتحسين عمل التكييف والتبريد.

صيانة المرشح

حتى تضمن عمل التكييف بكفاءة فأنت تحتاج إلى صيانة المرشح بشكل مستمر على الأقل كل أسبوعين فهذا يضمن لك استهلاك أقل للكهرباء مع جودة التبريد ونظافة الهواء.

إغلاق الشبابيك والنوافذ

واحدة من الأخطاء الشائعة التي تسبب زيادة استهلاك التكييف وارتفاع الكهرباء بشكل أعلى هو ترك الشبابيك أو النوافذ مفتوحة.

فحتى تضمن التبريد الجيد للغرفة مع استهلاك أقل للكهرباء فأنت بحاجة إلى إغلاق جميع الشبابيك والنوافذ والتأكد من عدم وجود أي منفذ مفتوح يخرج منه الهواء.

فصل الكهرباء بعد الإنتهاء من الإستخدام

تحتاج بعد الإنتهاء من عمل جهاز التكييف أن تتأكد من إغلاق الكهرباء بشكل كلي عن جهاز التكييف حيث أن إيقاف فقط قد لا يوقف استهلاك الكهرباء فأنت تحتاج إلى فصل المكيف من الكهرباء بشكل أساسي حيث أن ترك الفيشة فى الكهرباء يجعله يستهلك الكهرباء حتى بعد غلقه.

استبدال بوحدة موفرة للطاقة

مع تقدم التكنولوجيا أصبحت هناك جهاز تكييف انفرتر وهي أجهزة موفرة للطاقة وتكون هذه الأجهزة هي أكثر كفاءة وأقل استهلاكا في الطاقة وعلى الرغم من أرتفاع أسعارها عن أجهزة التكييف العادية إلا أنها أفضل بشكل كبير على المدى البعيد.

زر واحد في ريموت التكييف يساعد في التوفير في فاتورة الكهرباء