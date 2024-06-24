الحلم مش بعيد هتبقي مليونير.. شارك في مسابقة الحلم على MBC وغير مسار حياتك بالكامل!

مسابقة الحلم واحدة من أبرز البرامج التي ينتظرها عشاق المسابقات وذلك للتعرف على طريقة الاشتراك وأرقام التسجيل في المسابقة التابعة لكل دولة، وبالتالي ارتفع معدل البحث على العديد من المنصات عن هذه الإجراءات وكل فرد لديه حلم الحصول على فرصة واحدة تجعله قريبًا من الفوز بجائزة البرنامج.

مسابقة الحلم على قناة MBC

وفرت إدارة قنوات ام بي سي الاشتراك في المسابقة للموسم الجديد هذا العام، وعليه فإن المسابقة تمنح المشاركين الفرصة في الفوز بجوائز قيمة من خلال الدخول إلى السحب على قيم نقدية كبرى يتم تقديمها عبر سلسلة قنوات الام بي سي، وجدير بالذكر أن قيمة الجائزة تصل إلى مليون دولار هذا غير الجوائز الأسبوعية النقدية التي يحصل عليها المشتركين في المسابقة.

الجدير بالملاحظة أنه يمكن الاشتراك في المسابقة من أي مكان في العالم والدخول إلى السحب على الجوائز النقدية وعليه فإن هذه المسابقة تعتبر هي الأكبر في العالم العربي ويتم اتباع بعض الخطوات للاشتراك تبدأ من إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة الحلم عبر الأرقام التابعة للدول العربية لذلك يمكن للمشتركين من جمهورية مصر العربية إرسال الرسالة على رقم 95450 أو رقم 95458.

كما يمكن الاشتراك من داخل الإمارات العربية المتحدة على رقم المسابقة 6070، بينما المقيمين على أراضي المملكة السعودية يمكنهم الاشتراك على رقم 858888، كذلك فإن المسابقة أتاحت لجميع مواطني الدول العربية الاشتراك وقد خصصت رقم 98880 للاشتراك من دولة الأردن، بينما وفرت رقم 4141 لمواطني الكويت، أما من يرغب بالاشتراك من دولة البحرين يمكنه ارسال كلمة حلم إلى رقم 94000.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

حتى يتأكد المتسابق من اشتراكه الفعلي في المسابقة يحصل على رسالة قصيرة تفيد بنجاح الاشتراك بعد ذلك يحصل على بعض الأسئلة يشترط الإجابة عليها حتى يتمكن من تحسين فرصته في الفوز: