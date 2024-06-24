الآن.. تعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1445 وموعد صرف الرواتب

انتشرت شائعات بين المواطنين المتقاعدين بشأن زيادة رواتب التقاعد، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد حقيقة هذه الأخبار ويعد راتب التقاعد من الرواتب التي تحرص الحكومة السعودية على منحها للعاملين بعد بلوغ سن التقاعد، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1445

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عدم صحة الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول زيادة رواتب التقاعد وأوضحت المؤسسة أن أي زيادة في الرواتب تعتمد على أوامر ملكية، ولم يصدر حتى الآن أي قرار ملكي أو حكومي بزيادة رواتب المتقاعدين وكما حذرت المؤسسة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات، وأكدت أنها ستعلن عن أي قرار بزيادة الرواتب عبر موقعها الرسمي فور صدوره.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

وفرت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الإستعلام عن موعد صرف الرواتب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

إدخال كافة بيانات المستفيد.

الضغط على خانة الإستعلام لتظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالرواتب.

موعد صرف رواتب التقاعد

كان يتم صرف رواتب التقاعد في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، لكن أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حال تصادف موعد الإيداع مع عطلة رسمية، يتم تعديل الموعد بتقديمه أو تأخيره، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدين من رواتب التقاعد ويذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه اعتبار من شهر مايو الجاري.