“المواليد فتحت” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر منصة مصر الرقمية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، والذي ينتظرها ملايين من أصحاب البطاقات التموينية خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد الغلاء الذي تمر به مصر خلال الآونة الأخيرة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب إضافة المواليد مشيراً إلى أن هذا القرار يكون من قبل مجلس رئاسة الوزراء والذي يأتي بعد دراسة ليتم التأكد من وجود الدعم الكافي للمواليد الجدد.

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وأضاف المصيلحي إلى أن الوزارة تسعى دائماً على تحديث البيانات الخاصة بالمنظومة التموينية لتتأكد من صحة البيانات والإطلاع على الإشخاص المستحقين واختيار الفئات الأولى بالرعاية، ويمكنكم بكل سهولة إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال إتباع الخطوات الآتية: