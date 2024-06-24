نا هي شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446+خطوات التسجيل في الكلية

شروط القبول في كلية الملك فهد، قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الشروط والأحكام المحددة للقبول في كلية الملك فهد، حيث تعد هذه الكلية من أبرز وأهم الجامعات الموجودة في المملكة، لهذا يستطيع أي طالب أو طالبة قد حصلوا على الشهادة الثانوية العامة أن يقدموا على هذه الكلية في حالة تطابق جميع الشروط، كما أن دفعة 68 في الكلية ستصل إلى مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات والعام الدراسي 25 أسبوع.

شروط القبول في كلية الملك فهد

يتساءل البعض من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن شروط القبول في كلية الملك فهد، حيث يرغبون في معرفة كافة الشروط المحددة من قبل إدارة الكلية، وجاء الرد على هؤلاء الطلاب بتوضيح كافة الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ينبغي أن يكون عمر الشخص المتقدم 22 عام أثناء تقديم الطلب ولا يزيد عن 30 عام.

من الضروري أن يكون الطالب المتقدم لائق طبيا ولا يكون مصاب بأي أمراض أو عدوى، وينبغي ألا يعاني من أي إعاقة عقلية أو جسدية.

يجب أن يكون قد حصل على المؤهلات الرسمية المطلوبة للتخصص الجامعي الذي تم الإعلان عنه.

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد حصل على درجة جيد كحد أدنى من إحدى الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية أو لديه ما يعادله من قبل وزارة التعليم العالي.

يشترط كذلك ألا يقل طول الشخص المتقدم عن 168 سم.

يجب اجتياز اختبارات التقييم وأيضا المقابلة الشخصية.

بالإضافة إلى هذه الشروط يجب أن يكون الطالب المتقدم غير متزوج من أجنبية وكذلك الطالبة.

لابد ألا يكون الشخص مقدم الطلب قد مر على موعد تخرجه عام كامل.

تاريخ التقديم في جامعة الملك فهد الأمنية

قامت إدارة جامعة الملك فهد في المملكة العربية السعودية بالإعلان على أنه ينبغي تقديم الطلب في الموعد المحدد من الإدارة، ثم يتم تحديد تاريخ التقديم للأشخاص الذين يحملون شهادة الثانوية العامة لعام 2024، وأيضا تحديد موعد الإغلاق بحيث لا تتعدى مدة التقديم 5 أيام على التوالي، وتكون كالتالي: