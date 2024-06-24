هينزل امتى.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024 وحقيقة تبكير الصرف

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024، بدأت المستفيدين من الدعم النقدي حساب المواطن في البحث عن الدفعة القادمة، ويريدون معرفة تاريخ الايداع وهل سيتم تبكير موعد الصرف مثل الاشهر الماضية، أسئلة كثيرة يرغب المستفيدين من حساب المواطن معرفة إجابتها لأن هذا الدعم يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم وهو المصدر الثابت والأساسي لتلبية جميع مطالبهم،

لقد وصل إجمالي المستفيدين من دعم حساب المواطن حتى شهر يونيو الجاري 2024 نحو 10.08 مليون مستفيد من جميع المدن السعودية فئات عمرية مختلفة من بينهم رجال ونساء وأطفال، وكشف مسؤولي حساب المواطن أن مبلغ الإيداع لعدد المستفيدين وصل 3.4 مليار ريال سعودية، ورغم ارتفاع عدد المستفيدين والمبلغ المالي إلى أن البرنامج مازال يستقبل طلبات جديدة لرفع العبء عن جميع المتضررين من فئات الاستحقاق، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

دفعة 79 شهر يونيو الجاري 2024 تم صرفها مبكراً جداً تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك بقرار رسمي من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المخصص بالعيد دون معاناة، وقد تم الإعلان من الجهة المختصة عن موعد إيداع مستحقات الدفعة القادمة 80 لشهر يوليو 2024، على أن تتم في موعدها دون أي تبكير وتبدأ عمليات الصرف بشكل رسمي يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو 2024 وحتى الخميس 11 من يوليو 2024.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445

بشكل سهل وبسيط للغاية دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية التابعة لحساب المواطن، يمكنكم الاستعلام عن أهلية الدفعات وتقديم الاعتراض والاستعلام عن الصرف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص الذي يتوفر عبر الانترنت لذا عليكم اتباع الخطوات التالية