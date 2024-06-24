“مود عدم الموت” ألعب جاتا سان اندرياس زي المحترفين مع أجدد وأقوي الشفرات

تعتبر جاتا سان اندرياس واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية تشويقًا كما أنها نالت شهرة واسعة على أكبر نطاق منذ إطلاقها للمرة الأولى، الجدير بالملاحظة أن اللعبة يقبل عليها الملايين من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم وذلك لأنها تتيح المشاركة في مجموعة من الحروب المختلفة التي تتشابه بشكل كبير مع الواقع، لذلك نسلط لكم الضوء في هذا التقرير عن أجدد الشفرات التي توفرت للعبة جاتا.

أجدد شفرات جاتا سان اندرياس

أتاح مطوري اللعبة باقة ممتازة من الشفرات التي تزيد من متعة اللعب، وتجعل المستويات أكثر إثارة وتشويق، لهذا نوفر لكم أحدث ما وردنا من شفرات لبعض المهام في اللعبة:

يتم تفعيل كود LXGIWYL للحصول على الأسلحة المتميزة.

كما يمكن تبديل الكود HESOYAM لتجديد الصحة بلا حدود.

تزويد السرعة يتم من خلال تفعيل كود CATCHME.

تفعيل شفرة NATURALTALENT لمهارات القيادة.

كود تفعيل الأدرينالين ANOSEONGLASS.

كنا يتم تفعيل كود PROFESSIONALKILLER وهي شفرة القاتل المحترف.

شفرة BTCDBCB لزيادة الوزن.

كود RIPAZHA لقيادة السيارة الجوية.

مزايا شفرات جاتا سان اندريس

توفر لعبة جاتا سان اندرياس مجموعة من المزايا التي تجعل المستخدم يحصل على تجربة فريدة تتميز بالإثارة والمتعة، وقد جاءت أبرز ميزات اللعبة على النحو التالي: