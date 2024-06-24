أولى حلقات مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني لمتابعة الحروب والصراعات التاريخية الاسلامية

Hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
أولى حلقات مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني لمتابعة الحروب والصراعات التاريخية الاسلامية
مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي حقق نجاح كبير منذ بداية عرضه في شهر نوفمبر من العام الماضي لازال يتابعه ملايين المشاهدين وينتظرون حلقاته الجديدة بكل شغف وحماس بسبب ما يسرده من أحداث تاريخية حقيقية بصورة درامية مؤثرة وبأداء رائع من كافة نجوم العمل، المسلسل عرض منه ثمانية وعشرين حلقة كانوا مليئين بالاثارة والتشويق خاض فيهم البطل المسلم صلاح الدين حروب ومعارك كثيرة مع أطراف متعددة واستطاع بحنكته وذكائه وشجاعته التفوق عليهم، واليوم سنوضح لمحبي المسلسل موعد عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي يحكي قصة القائد المسلم العظيم صلاح الدين الايوبي الذي استطاع هزيمة الصليبيين وانتزع منهم مدينة القدس هذه المدينة التي تحمل مكانة دينية وتاريخية عظيمة ويخوض صلاح الدين خلال حلقات المسلسل حروب وصراعات عديدة ويحاول اعداءه نصب الفخاخ له وتدبير مكائد للقضاء عليه ولكنه يقف لهم جميعا بالمرصاد بفضل عزيمته وارادته الحرة وروحه الشجاعة، المسلسل يقوم ببطولته اوغور غونيش الذي يقوم بدور صلاح الدين ويشاركه البطولة محمد علي نور اوغلو في دور السلطان نور الدين زنكي وديلين دوغر في دور ثريا خاتون المحاربة التي تدافع بكل قوتها عن بلادها من الاستعمار، وقد انتهى المسلسل الاول عند الحلقة 28 ومن المرجح أن يبدأ الموسم الثاني من المسلسل في شهر اغسطس المقبل.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني
مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

يتساءل محبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي عن كيفية متابعة حلقات الموسم الثاني من المسلسل والذي يعرض في تركيا على قناة TRT ، ويمكن لهؤلاء مشاهدة حلقات الموسم الجديد مترجمة على مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا وغيرهم.

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Hossam

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