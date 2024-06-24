3 فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة لجنسيات هذه الدول

فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، تتيح الحكومة في المملكة العربية السعودية العديد من الفرص لجميع الأشخاص المقيمين في السعودية، وذلك ليتم فتح باب العمل أمامهم، حيث قد قامت الحكومة على إتاحة ميزة تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة بشكل دائم، إلى جانب هذا قد قامت بتحديد قائمة تتضمن بعض الشروط والأحكام وأيضا عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل الزيارة إلى إقامة.

فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة

يتساءل بعض الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث يرغبون في معرفة هذه الفئات التي تم السماح لها بالقيام بهذه الخدمة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

هذه الخدمة متوفرة للأفراد المستقدمين من الدول التي يحدث بها حروب ومن هذه الدول سوريا وفلسطين.

تتوفر هذه الخدمة أيضا لأغلب الأفراد من دول الخليج.

يتم السماح كذلك للأبناء الذين تكون أمهم من أصل سعودي والنشأة، حتى إذا كان الوالد غير سعودي الجنسية.

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

تحدث عملية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية لذلك، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية: