الجزء الثاني نزل؟.. أولى حلقات الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان لمشاهدة خيانات المقربين والصراع على الحكم

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد عرض الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان وهو من المسلسلات التي لها شعبية كبيرة حيث أنه تم عرض خمس مواسم منه حتى الوقت الحالي وعلى الرغم من هذا لم يمل المشاهدين منه وهما الآن في انتظار الموسم السادس والذي من المقرر أن يحقق نجاح كبير مثل المواسم الأخرى وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان هو من المسلسلات التاريخية حيث أنه يروي قصة الدولة العثمانية كاملة وما تعرضت له من معارك وصراعات وفتوحات والهدف وراء هذا هو توحيد الدول العربية وانتشار الإسلام، نجح المسلسل في أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الوطن العربي وهذا يعود إلى الأحداث المثيرة والشيقة التي يحملها، وفقا لما نقلته بعض المصادر أنه تم البدء بالفعل في تصوير هذا الموسم ومن المقرر عرض الموسم الجديد في شهر سبتمبر القادم ولكن لم يتم تأكيد الموعد حتى الوقت الحالي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التي حازت على حقوق نشر المسلسل في المواسم السابقة وسوف تقوم بعرض الموسم السادس من المسلسل ويمكنكم تنزيل القناة من خلال القمر نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنكم الآن متابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس باللغة العربية وهذا بعد أن تقوموا بتنزيل القناة وهذا باستخدام التردد الجديد: